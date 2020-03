Ashley Eckstein de Clone Wars discute avec Ahsoka de Rosario Dawson

Ashley Eckstein de Clone Wars partage ses réflexions sur Ahsoka de Rosario Dawson

Quand Rosario Dawson a été annoncé pour jouer le rôle de Ahsoka Tano dans Le Mandalorien Saison 2, les fans étaient ravis d’avoir la chance de voir l’un des plus aimés Clone Wars personnages d’une série d’action en direct. Et il y avait beaucoup de gens qui se demandaient ce que Ashley Eckstein avait à dire, étant donné que l’actrice était celle qui avait vraiment donné vie au personnage dans Clone Wars, Rebelles et brièvement La montée de Skywalker. Eh bien, l’Eckstein a décidé d’apaiser les inquiétudes via un post sur son Instagram dans lequel elle a pesé sur la situation. Vous pouvez voir son message ci-dessous.

“Cela fait 14 ans que je rêve de continuer à jouer à Ahsoka Tano sous toutes ses formes”, l’actrice a déclaré, tout en soulignant qu’elle «Je continue d’être reconnaissante pour les opportunités d’aider à créer des histoires pour Ahsoka Tano et je suis toujours heureux de voir son héritage se poursuivre.

«Je ne suis qu’un membre d’une équipe de gens extrêmement talentueux qu’il faut pour donner vie à Ahsoka Tano,” elle a continué. “Les décisions finales pour Ahsoka ne sont pas les miennes à prendre et je ne peux pas commenter quelque chose dont je ne sais vraiment rien.”

Bien que Dawson soit probablement un grand personnage, il est un peu décevant de ne pas voir Eckstein avoir la chance de représenter Ahsoka dans un milieu d’action en direct. Mais nous aurons toujours Clone Wars.

CONNEXES: ILM donne un aperçu des coulisses de la production de The Mandalorian

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans le Univers Star Wars. Le Mandalorien se déroule après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Pedro Pascal (Kingsman: le cercle d’or) joue le rôle d’un seul chasseur mandalorien dans les confins de la galaxie et est rejoint par Gina Carano (Dead Pool) qui incarne Cara Dune, une ancienne Rebel Shock Trooper, ayant du mal à se réintégrer dans la société .; et Carl Weathers en tant que Greef, un homme qui dirige une guilde de chasseurs de primes qui engage The Mandalorian pour un travail spécifique.

achat Rogue One: une histoire de Star Wars ici.

La série met également en vedette Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Emily Swallow (Surnaturel), Carl Weathers (Prédateur), Omid Abtahi (Dieux américains), Werner Herzog (Grizzly Man) et Nick Nolte (Affliction).

Jon Favreau est producteur exécutif et showrunner de la série.Les réalisateurs de la première saison comprenaient Dave Filoni (Star Wars: La guerre des clones, Star Wars Rebels), qui dirige le premier épisode, ainsi que Deborah Chow (Jessica Jones), Rick Famuyiwa (Dope), Bryce Dallas Howard (Solemates) et Taika Waititi (Thor: Ragnarok), qui a également fourni la voix du chasseur de primes IG-88 dans la série.

Le Mandalorien est un exécutif produit par Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist sera co-productrice exécutive.