Ashley Eckstein de Clone Wars révèle si Ahsoka est toujours un Jedi

Ahsoka Tano, bien que définitivement un personnage préféré des fans, n’avait pas grand-chose à faire dans Star Wars: La guerre des clones autre que de se battre aux côtés d’Anakin comme son Padawan et son acolyte, mais la dernière saison de la série animée à succès de Dave Filoni a changé cela pour de bon.

Les fans ont toujours convenu à l’unanimité que Snips était un excellent ajout à l’ère de Clone Wars, mais le fait que nous ne l’avons pas vue dans d’autres histoires de Star Wars, en particulier Revenge of the Sith et ce qui a suivi dans la trilogie originale, a fait nous nous demandons où son personnage s’est finalement retrouvé après l’Ordre 66. Eh bien, Rebels a en quelque sorte répondu à cette question en représentant un Ahsoka Tano beaucoup plus âgé, qui a aidé l’équipage de Ghost dans leur combat contre l’Empire.

Lorsque The Mouse House a relancé The Clone Wars pour une dernière série de 12 épisodes, nous savions que Ahsoka reviendrait et jouerait également un rôle énorme dans l’arc de l’histoire du siège de Mandalore. Au cours des deux derniers épisodes, nous avons vu un aspect différent de l’ancien guerrier Jedi dans sa réticence à utiliser la Force ou à révéler qu’elle était autrefois membre de l’Ordre. Bien sûr, la jeune Tano est toujours un personnage badass qui aide tout le monde dans le besoin, mais cela signifie-t-il qu’elle est un Jedi?

Même dans Rebels, Ahsoka a refusé de reconnaître le fait qu’elle était autrefois une Jedi, mais qu’en pense Ashley Eckstein, l’actrice de la voix derrière le personnage?

Eckstein, dans une récente interview pour promouvoir son prochain livre pour enfants, I Am a Padawan, a tenté de répondre à la question en disant:

“C’est une excellente question. Je vais faire cette préface en disant que ce n’est que mon opinion et comment je la définis parce que toutes les questions de l’histoire devraient définitivement aller à Dave Filoni. Parfois, quand je dis des trucs que les gens pensent, oh c’est ça, elle sait des trucs et c’est scanné et vraiment c’est juste mon opinion mais à mon avis, Ahsoka a été formée au Temple Jedi, les Jedi sont censés être des gardiens de la paix, vous connaissent les soldats de la paix, et ils sont censés aider les gens et faire le bien et apporter de l’espoir et Ahsoka prend cela très au sérieux et elle s’est éloignée de l’ordre Jedi parce que sa confiance était brisée et qu’elle ne croyait plus et qu’elle savait ce qu’elle croyait, mais elle ne croyait plus qu’ils l’avaient défendu après ce qui lui était arrivé. »

Donc, même si Ahsoka a quitté l’Ordre Jedi, elle représente toujours ce qui est bon et droit, et il sera intéressant de la voir tenir tête à Dark Maul dans les épisodes restants de Star Wars: La guerre des clones sur Disney Plus.

Dites-nous, cependant, que pensez-vous de ce développement de personnage? Être un Jedi est-il juste dans son nom, ou est-ce quelque chose de plus que cela? Faites part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous.