Ashley Martson blâme les fans d’avoir posé des questions sur ses enfants

Plusieurs couples fiancés de 90 jours sont célèbres pour leurs relations apparemment encore et encore. Villegas et Rathgeber, Staehle et Martins, et bien sûr, Ashley Martson et Jay Smith. Après plusieurs accusations de tricherie et de scissions qui en résultent, les deux sont de nouveau réunis. Et avec la nouvelle que Martson et Smith travaillent à avoir des enfants, les fans commencent à se demander quelle est la situation avec les enfants qu’Ashley Martson a déjà. Martson, quant à lui, préférerait que les fans cessent de demander et la laissent tranquille quand il s’agit de ses enfants.

Ashley Martson et Jay Smith se réunissent après plusieurs scissions

Ashley Martson et Jay Smith de Fiancé de 90 jours | John Lamparski / . pour la diversité indonésienne

Ashley Martson et Jay Smith ont eu une relation tumultueuse depuis leur première sur 90 Day Fiancé de TLC. Le couple est tombé un peu tôt quand, après leur premier mariage, Martson a surpris Smith en train de transmettre des messages à d’autres femmes sur Tinder.

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là. Le couple est resté ensemble et a essayé de faire fonctionner les choses, mais Smith a fini par tromper Martson dans la salle de bain de son lieu de travail. Après cela, Martson a commencé à divorcer de Smith.

Martson a finalement pris une ordonnance de protection contre Smith, qu’il a violée. Cette violation l’a conduit à la détention de l’ICE, période pendant laquelle il sortait avec une autre femme. Smith a finalement été libéré et au cours de l’été 2019, le couple s’est réuni.

Leur réunification a été brève. Martson a affirmé que Smith l’avait de nouveau trompée et avait peut-être mis une autre femme enceinte. Maintenant, les deux sont, encore une fois, de retour ensemble. Cela a laissé certains fans se gratter la tête et se demander quelle part du drame était juste pour le spectacle et l’attention.

Les deux travaillent à avoir des enfants

Le couple Fiancé de 90 jours a récemment lancé une chaîne YouTube ensemble et a hébergé une vidéo de questions-réponses. Au cours de la vidéo, Martson a expliqué comment les deux ont réussi à le faire fonctionner pour surmonter les infidélités passées.

Martson a expliqué: «Je pense que si vous avez des problèmes dans votre mariage ou votre relation et que vous choisissez de réessayer, vous devez vous dire avant de reprendre cette relation que le passé est le passé. Vous avez choisi de pardonner pour ce qu’ils ont fait dans le passé. »

«Donc, vous devez vous en souvenir, car de toute évidence, nos esprits s’interrogent sur les choses et nous devons simplement nous dire:« Hé, écoute. Tu as pardonné. Donc, le passé est le passé », a-t-elle conclu.

Plus tard, Jay Smith a expliqué que les deux travaillaient à avoir des enfants, mais sans plan concret en place. “En ce qui concerne les enfants, nous y travaillons. Nous n’avons vraiment pas de plan, pas encore, mais nous y travaillons », a-t-il déclaré.

Les réactions des fans étaient mitigées. Un utilisateur de YouTube a commenté: «Ashley, des gars comme Jay existent grâce à des filles comme vous. Combien de fois a-t-il besoin de tricher pour que vous puissiez continuer?! J’espère vraiment qu’il ne vous brisera plus le cœur. “

Un autre utilisateur a ajouté: «Nous avons tous traité de l’amour et de la douleur… J’ai 46 ans maintenant et le pardon et l’oubli sont parfois difficiles mais c’est vrai, vous devez l’effacer dans votre tête du mieux que vous pouvez pour que votre relation puisse se développer !! Meilleurs voeux à vous deux. »

Ashley Martson dit aux fans de «90 Day Fiancé» de se retirer

Certains fans de 90 Day Fiancé ont exprimé leur inquiétude à propos des enfants d’Ashley Martson, se sentant comme si avec tout le drame de sa vie et le peu de fans qui les voyaient, ils n’étaient pas vraiment élevés par Martson ou pris en charge par elle.

Martson semblait en avoir assez des spéculations des fans sur ses enfants. Dans son histoire Instagram, Martson a écrit: «Et pour tous les commentaires concernant mes enfants… ils sont très bien pris en charge et vivent une vie assez confortable. Donc, jusqu’à ce qu’ils quittent votre utérus, ils ne vous concernent pas. Période! Merci d’être venu à ma conférence Ted. J’ai fini maintenant.”

Le message de Martson ne précisait pas si les enfants vivaient avec elle, ou qui s’occupait d’eux.