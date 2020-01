Ashley Martson publie un selfie pleurant “ accidentel ”, les fans se moquent

L’histoire de la star de 90 jours Fiancé, Ashley Martson, semblait interminable. Le mariage troublé de la star de télé-réalité avec Jay Smith a amené les fans à travers une variété de hauts et de bas – pour la plupart des bas, pour être franc. Smith était tristement célèbre pour ses infidélités répétées et a finalement été arrêté par ICE après avoir enfreint une ordonnance passée contre lui par Ashley Martson.

Maintenant, les deux ont finalisé leur divorce après s’être réunis au cours de l’été 2019. Pour commémorer l’année dernière, Martson a publié une photo d’elle-même assez déchirante, avec une légende assez longue – et les fans lui donnent des réactions mitigées.

Ashley Martson et Jay Smith sont finalement divorcés

Ashley Martson de Fiancé de 90 jours | Bruce Glikas / .

Ashley Martson et Jay Smith n’ont jamais eu une relation facile. Jay est tristement célèbre pour son infidélité, qui a commencé juste après le mariage des deux – Ashley a découvert qu’il discutait avec d’autres femmes sur Tinder.

Les deux sont restés ensemble, bien qu’Ashley ait menacé de divorcer. Finalement, elle a découvert que Jay l’avait trompée à nouveau, cette fois dans la salle de bain de son lieu de travail. La star de 90 Day Fiancé a de nouveau entamé une procédure de divorce, et ils viennent juste d’être finalisés.

En novembre 2019, Ashley a posté sur son histoire Instagram en écrivant: «Aujourd’hui, c’est une bonne journée! Je suis officiellement une femme célibataire !!! Je suis à nouveau célibataire, j’ai pensé que je mettrais à jour tout le monde, car c’est la question la plus fréquemment posée. Il a finalement signé. “

Cependant, Ashley a écrit un article désormais supprimé, que le Hollywood Gossip a pu obtenir avant qu’il ne disparaisse. Elle y écrit: «Je me sens comme un échec. J’ai essayé tout ce que je pouvais. C’était juste cassé au-delà de toute réparation. Mon dernier message peut sembler que je suis heureux, que je dois mettre ce chapitre derrière moi, mais c’est une pilule difficile à avaler. “

Ashley fait un post Instagram en larmes

Alors que la nouvelle année approche, Ashley Martson a décidé de faire un dernier retour en arrière sur sa relation avec Jay Smith et son aventure de 90 jours en fiancé. Ashley a posté une photo d’elle en train de pleurer, avec du mascara en marche, en regardant la caméra.

Dans la légende, elle a écrit en partie: «C’est aussi brut et réel que possible. Je lutte contre les larmes en tapant ceci. Cette année a été difficile. Cette photo a été prise accidentellement le soir de ma fête d’anniversaire à New York. Nous venions de nous séparer et j’ai demandé le divorce pour la deuxième fois. Les tabloïds m’ont attaqué lors de mes événements toute la semaine à propos de mon mariage raté. »

Ashley a poursuivi: «C’était le moment où je savais… je savais que j’avais échoué. J’ai échoué mon mariage, moi-même, mes enfants. Mon cœur a été brisé en un million de morceaux et les murs se sont complètement effondrés autour de moi. Tout ce que je gardais en bouteille coulait de mes yeux à l’arrière de cet Uber. Mon meilleur ami, qui est un vrai meilleur ami, n’a même pas demandé. Elle a également commencé à pleurer. “

“Je ne lui en veux pas. Ce n’est pas pour ça que je poste ça. Je veux juste que les hommes et les femmes sachent que c’est bien de ne pas aller bien. C’est bon de le crier. C’est normal de ne pas être fort tout le temps. C’est normal d’échouer. Ce qui ne va pas, c’est de le laisser vous détruire. Vous pouvez, et vous le ferez, vous relever et commencer à ramasser les morceaux. À ce jour, je souffre toujours. Je l’aime encore. Je viens d’accepter le fait que c’est fini et ça va aller », a ajouté Ashley, en partie.

Les fans répondent au message

Ashley Martson de Fiancé de 90 jours | Bruce Glikas / .

Certains fans ont soutenu ce que la star de 90 Day Fiancé a écrit. Un utilisateur a commenté: «Je vous ai regardé depuis le début de votre voyage dans l’émission et utilisé pour crier à la télévision parce que c’est ce que je fais. J’ai pleuré à chaque fois que tu pleurais. J’ai ressenti pour toi. Mais regardez-vous maintenant, vous avez tellement grandi et je suis si fier de vous. Rien de mal avec votre message du tout, c’est votre vérité, votre épiphanie. Les bénédictions arrivent sur votre chemin [sic]! “

Bien qu’Ashley ait reçu de nombreux autres commentaires de soutien, il y en avait d’autres qui avaient une opinion plus négative du message. Un utilisateur d’Instagram a commenté: «Je suis tellement brisé et prêt à avoir un effondrement majeur… Attendez! Je dois en prendre un selfie! Qui fait ça ???? C’est tellement flippant! “

Un autre utilisateur a ajouté: “” Je quitte ce message avec la dernière fois que je parle de nous ou de notre mariage “… à l’exception de votre prochain message sur les appâts pour que vous puissiez gagner de l’argent avec cela …. Allons!”

Un commentateur s’est demandé: “Comment prenez-vous” accidentellement “un selfie qui pleure ??”