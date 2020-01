Ashley Tisdale commente les co-stars de ses émissions Netflix et Network

L’actrice et chanteuse Ashley Tisdale joue actuellement dans la nouvelle sitcom de CBS, Carol’s Second Act. Se faire un nom après son rôle de Sharpay Evans égocentrique dans la trilogie musicale du lycée de Disney, Tisdale a évolué pour jouer une variété de personnages.

Tisdale était un appareil Disney depuis un certain temps. En plus de son rôle dans High School Musical, l’actrice a également joué dans The Suite Life Of Zack et Cody et a exprimé le personnage de Candace Flynn sur Phineas et Ferb. Elle a crédité ses journées Disney pour lui avoir donné une base professionnelle solide qui a servi de tremplin à d’autres opportunités.

“Je pense que Disney et tous les différents projets que j’ai réalisés là-bas m’ont vraiment préparé à vivre la vie que je vis”, a déclaré Tisdale le mois dernier, selon KCAL Los Angeles. «Je fais beaucoup de choses. Étant sur Disney, je faisais High School Musical, Suite Life Of Zack et Cody, j’enregistrais mon premier album, et je faisais aussi Phineas et Ferb. J’avais beaucoup de choses à faire et je pense que cela m’a vraiment préparé à passer à autre chose et à mettre la main sur beaucoup de choses différentes. »

Alors que l’ancien HSM est reconnaissant de la notoriété que Sharpay lui a apportée dans la trilogie populaire, Tisdale pense qu’elle a évolué pour jouer des rôles plus polyvalents. “Je pense qu’elle était parfaite pour l’époque de ma vie et c’est pourquoi j’ai même pu la jouer”, a déclaré Tisdale à Hollywood Life en août. “Je pense que j’ai tellement grandi en tant que personne, que même s’ils me demandaient de la jouer demain, je ne serais jamais en mesure de le faire, parce que je ne me connaissais pas tellement à l’époque.”

Tisdale a commencé à sortir avec le musicien Christopher French aux alentours de 2012. En posant la question au-dessus de l’Empire State Building de Manhattan, French a pu proposer au 103ème étage uniquement VIP, selon E! Nouvelles. Liant le nœud le 8 septembre 2014, les deux ont décidé de renoncer à tout shindig somptueux. Dire leur «je fais» lors d’une petite cérémonie intime un lundi, le couple se souciait clairement plus de leurs vœux que de la foule.

Tisdale a récemment jailli sur son mari et atteint un anniversaire marquant. “Ça a été génial”, a-t-elle déclaré à Life & Style en novembre. “Je suis mariée depuis cinq ans … on dirait qu’hier nous nous sommes mariés!” Son secret de la réussite de leur relation? Tisdale jure en gardant les voies de communication ouvertes et actives. «Je dirais simplement que la communication est une chose vraiment importante, quoi qu’il arrive. Cela pourrait être n’importe quel type de relation – amis, parents, petit ami ou mari », a-t-elle déclaré. “Je pense que la communication est la clé pour être vraiment honnête avec vous-même et avec l’autre personne.”

Quant à ce qu’elle aime faire pendant son temps libre avec sa petite amie, Tisdale préfère la vie discrète. «Quand je travaille tout le temps, j’aime simplement me détendre», a-t-elle déclaré.

Tisdale a récemment joué dans la série de vacances Netflix Merry Happy Wwhat, aux côtés de Dennis Quaid. Jouant sa fille sur la série limitée, l’actrice a adoré travailler avec le célèbre acteur. “Il [Dennis] est génial et j’étais évidemment un grand fan de lui depuis The Parent Trap », a déclaré Tisdale. «Quand je l’ai rencontré pour la première fois, j’étais vraiment intimidé parce que j’étais nerveux, mais ensuite il vous parle et c’est le gars le plus gentil de tous les temps. C’est un gars tellement génial et il est à peu près comme mon père. »

L’alun de Disney est également une grande fan de la légende de la sitcom Patricia Heaton, qui incarne sa mère dans le deuxième acte de Carol. “Je travaille avec Patricia Heaton, elle est incroyable”, a déclaré Tisdale. “Parfois, nous avons dans notre esprit des expériences qui n’étaient pas les meilleures et vous devenez nerveux lorsque vous travaillez sur un nouveau projet. Avec elle, il est rafraîchissant de savoir qu’elle a remporté trois Emmy Awards et qu’elle a toujours été à la télévision de manière constante et qu’elle est une personne vraiment solide et sympathique. C’est une grande personne de la famille et elle porte aussi ce spectacle… Elle est plutôt géniale et tout le casting est super. »

Regardez Carol’s Second Act de CBS le jeudi et diffusez Merry Happy Wwhat sur Netflix!