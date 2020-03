Ashley Zukerman décroche un rôle de premier plan dans le projet pilote Langdon de NBC

Ashley Zukerman décroche le rôle principal dans le pilote Langdon de NBC

La date limite apporte un mot Succession L’acteur Ashley Zukerman a officiellement été choisi pour le rôle principal dans le prochain pilote dramatique de NBC intitulé Langdon, basé sur le roman à suspense le plus vendu de l’auteur Dan Brown Le symbole perdu. Zukerman jouera le rôle de titulaire d’un jeune Robert Langdon, qui a été décrit par le célèbre oscarisé Tom Hanks dans la trilogie de Robert Langdon.

D’après le livre de Dan Brown Le symbole perdu, le pilote, intitulé Langdon, suit les premières aventures du célèbre symbologiste de Harvard, Robert Langdon, qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale effrayante.

Si Langdon est repris à la série, quelqu’un d’autre que Hanks reprendrait le rôle de Langdon pour la télévision. Hanks avait précédemment joué le personnage de Ron Howard Le “Da Vinci Code, Anges, et Enfer. Les films ont été produits par Imagine Entertainment.

le Langdon pilote sera écrit par Dan Dworkin et Jay Beattle (Le passage, MTV Crier, histoire d’horreur américaine), qui sera également producteur exécutif aux côtés de Brown, Howard, Brian Glazer, Anna Culp et Samie Falvey d’Imagine Television. CBS Television Studios et Universal Television produiront le projet.

