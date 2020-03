Ashley Zukerman jouera Robert Langdon dans la préquelle NBC «Da Vinci Code»

HISTOIRES CONNEXES

Ashley Zukerman voudra peut-être commencer à repousser ses cheveux: l’acteur de Succession et Manhattan a signé pour jouer dans la série Langdon de Da Vinci Code de NBC, jouant une version plus jeune du rôle-titre rendu célèbre par Tom Hanks.

Langdon, qui a obtenu une commande pilote de NBC en janvier, suit les premières aventures du symbologue de Harvard, Robert Langdon (Zukerman), “qui doit résoudre une série d’énigmes mortelles pour sauver son mentor kidnappé et déjouer une conspiration mondiale”, selon la description officielle. . (Notre site sœur Variety a d’abord rapporté le casting.) Dan Dworkin et Jay Beattie, co-créateurs de TV’s Scream, écriront la série et serviront de showrunners.

La série sera basée sur The Lost Symbol, le troisième roman de la série de livres de Robert Langdon de l’auteur Dan Brown. Les romans de Langdon ont vendu des dizaines de millions d’exemplaires dans le monde, Hanks jouant Langdon dans un trio de films sur grand écran: The Da Vinci Code de 2006, Angels & Demons de 2009 et Inferno de 2016.

Zukerman a précédemment joué le rôle de scientifique nucléaire Charlie Isaacs dans le drame du WGN Manhattan et a récemment joué le conseiller politique Nate Sofrelli – qui avait une liaison avec Shiv – sur la succession de HBO. Ses autres crédits TV incluent Designated Survivor, Masters of Sex et Fear the Walking Dead.

