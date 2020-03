Ashoka Tano aurait sa propre série en direct

Enfin, les prières des fans de Star Wars ont été exaucées et très bientôt le grand Ashoka Tano deviendra un personnage de chair et de sang. Vendredi dernier, il a été annoncé que le padawan d’Anakin Skywalker dans Star Wars: The Clone Wars, sera joué par l’actrice Rosario Dawson dans la deuxième saison de The Mandalorian. Mais si c’était trop peu stimulant pour le fandom, La rumeur veut que le personnage emblématique obtienne sa propre série dérivée.

Selon le Cosmic Book News, le Hollywood Reporter a suggéré à travers Heat Vision que l’apparition d’Ashoka dans The Mandalorian 2 ce ne serait que le début d’une grande histoire qui allait commencer.

Voici ce qu’ils ont écrit sur THR via Heat Vision:

Rosario Dawson rejoint The Mandalorian en tant que Jedi Ahsoka Tano. Peter Sciretta de Slash Film a le scoop. Mais voici la grande question: Serait-ce un pilote de porte dérobée pour une série Ahsoka? Il y a des rumeurs … “expliquent-ils.

Bien que THR n’ait pas fourni de détails sur les rumeurs présumées d’une éventuelle série solo d’Ashoka Tano, il ne serait pas surprenant que Lucasfilm ait tenté d’exploiter un personnage aussi acclamé comme celui-ci. Tano est apparu pour la première fois dans la série animée Clone Wars. Et même, a fait une brève apparition dans The Rise of Skywalker quand, avec d’autres Jedi, il a communiqué avec Rey.

Espérons que très bientôt, nous recevrons une confirmation officielle du spin-off d’Ashoka Tano, en attendant, nous espérons le voir dans The Mandalorian 2 (qui a déjà terminé le tournage) et que Il est réalisé par Dave Filoni, le co-créateur de la version animée d’Ashoka.

