Ashton Kutcher et Mila Kunis annoncent un “vin de quarantaine” pour une œuvre caritative

Découvrez le “Vin de quarantaine” d’Ashton Kutcher et Mila Kunis. Le produit profite aux secours de COVID-19.



Les acteurs Ashton Kutcher et Mila Kunis lancent un vin de “Quarantaine”, dont le produit ira à de multiples opérations de secours COVID-19. Le couple a annoncé dimanche son passage sur les réseaux sociaux.

Alberto E. Rodriguez / .

Le couple a publié une vidéo expliquant le produit et les organismes de bienfaisance dans une vidéo.

“100%, c’est vrai, 100% des bénéfices iront à une poignée d’organismes de bienfaisance que nous avons sélectionnés pour vous et dont nous sommes si fiers pendant cette période”, explique Kunis dans la vidéo. «Tout ce qui vient de nourrir des familles qui ont connu des moments difficiles…»

Le vin est vendu par Nocking Point Wines. La société décrit comment le produit est apparu sur son site Web en disant: «Il y a quelques semaines, le co-fondateur de Nocking Point, Andrew Harding, a reçu un appel de son ami Ashton. Mila a eu l’idée de créer un vin sur le thème de la QUARANTAINE qui pourrait être utilisé pour amasser des recettes pour plusieurs efforts de réponse COVID-19 dans lesquels elle, Ashton et plusieurs amis mettaient leurs efforts. L’équipe NP a évidemment adoré l’idée et s’est immédiatement mise à l’action pour trouver les meilleurs mélanges disponibles et a creusé pour apporter le Kutcher’s conception d’étiquettes et vision créative de la vie. “

Vous pouvez acheter une bouteille de Pinot Noir “Quarantaine” ici.

[Via]

.