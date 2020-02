Ashton Pienaar a commis cette énorme erreur après la fin de la saison

Bien qu’il aurait pu prendre la grande route, le mec Ashton Pienaar de ci-dessous Deck a décidé de bash ragoût en chef Kate Chastain au capitaine Lee Rosbach après la fin de la saison.

Les plaintes directes de Pienaar à Rosbach cette saison concernaient principalement le matelot de pont Rhylee Gerber. Chaque fois qu’il attaquait verbalement Chastain, c’était lors d’une soirée ivre. Elle a quitté le bateau après que Pienaar l’ait violemment agressée dans une camionnette après une nuit de boisson. Quand Pienaar a dit qu’elle n’était pas bonne dans son travail, elle lui a dit de prendre un nouveau ragoût de chef parce qu’elle avait démissionné.

Ashton Pienaar | Banque de photos Karolina Wojtasik / Bravo / NBCU via .

Les téléspectateurs n’ont vu que Pienaar se plaindre de Chastain à l’équipage. Mais Rosbach a révélé au cours de l’émission Under Deck After Show que Pienaar s’était confié à lui après la fin de la saison. Pienaar a déclaré à Rosbach qu’il ne pensait pas que Chastain était bon dans son travail en toute confiance. Cependant, Pienaar l’a également laissé déchirer pendant l’After Show.

Peut-être que Pienaar pensait qu’il était juste honnête avec ses préoccupations, mais il aurait dû savoir que ce mouvement lui aurait probablement coûté de futures apparitions sur Under Deck. Rosbach a déclaré dans le passé qu’il ne travaillerait plus avec Pienaar. Peut-être que les commentaires de Pienaar à propos de Chastain peuvent être l’une des principales raisons pour lesquelles les téléspectateurs de Under Deck ne reverront probablement pas Pienaar de sitôt.

Pienaar n’a aucun remords

Pienaar et le chef Kevin Dobson ont partagé comment ils ont conclu la saison avec Chastain. Dobson laissa simplement Valor sans un mot à Chastain. Pienaar et Chastain ont dit au revoir, mais il n’y avait aucun amour perdu entre les deux.

Apparemment, Pienaar s’est approché de Rosbach en quittant le bateau pour lui dire que Chastain perd son avantage en tant que ragoût en chef. “Elle devient désordonnée”, a insisté Pienaar lors de l’After Show. «C’est sa sixième saison à la télévision en tant que yachtie. Elle était un yachtie, elle est maintenant une star de la télévision. Tout ce qu’elle sait faire, c’est provoquer du drame devant la caméra. »

Pendant Watch What Happens Live, le producteur de Bravo Andy Cohen a offert un aperçu des retrouvailles et il semble que Pienaar vienne à la fois pour Rosbach et Chastain. Il demande à tous les deux à quand remonte la dernière fois qu’ils ont travaillé une «vraie» saison de plaisance, ce qui laisse l’équipage sous le choc. L’aperçu montre clairement que Pienaar est enraciné et n’est pas prêt à être contrit.

Chastain dit que cette réunion est une nouvelle pour elle

Rosbach a partagé avec Chastain que Pienaar lui avait dit qu’il ne pensait pas que Chastain était bon dans son travail. “Quand il a quitté le bateau et que nous avons eu une conversation à votre sujet”, dit Rosbach à Chastain. “Et il a dit qu’il ne regrettait rien de ce qu’il avait dit à propos de vous et de votre incapacité à opérer comme ragoût de chef.” Chastain a l’air déçu, disant que c’est une nouvelle pour elle.

“Je vous ai dit qu’il n’était pas désolé”, dit Chastain. “Ce n’est pas une bonne personne.” Rosbach ajoute qu’il a donné à Pienaar la possibilité d’ajuster son point de vue, mais il ne l’a jamais fait. «Je lui ai donné l’occasion de rétracter ce qu’il a dit et il ne l’a pas fait.» Pendant ce temps, Chastain regarde son téléphone. «Il est tellement faux», fait-elle remarquer. “Qui s’en soucie.” Mais Rosbach dit qu’il se soucie. “Et je me suis dit:” Wow, tu ferais mieux. “”

La réunion ci-dessous est diffusée le 10 février sur Bravo.