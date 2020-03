Asian Descent Freeform Series de Fresh Off the Boat Team – / Film

Alors que l’équipe Fresh Off the Boat débarque de la sitcom révolutionnaire ABC après six saisons, plusieurs d’entre eux se préparent à développer une autre comédie dirigée par des Américains d’origine asiatique sur Freeform. Producteurs exécutifs Fresh Off the Boat Melvin Mar et Jake Kasdan s’associent avec l’auteur de la série et le coproducteur Cindy Fang développer Descente asiatique à Freeform, une comédie sombre sur une musicienne en herbe qui rentre chez elle avec ses parents immigrants.

Variety rapporte que les producteurs exécutifs de Fresh Off the Boat, Melvin Mar et Jake Kasdan, et l’écrivain et coproducteur de Fresh Off the Boat, Cindy Fang, développent la série comique Freeform Asian Descent. Fang écrit la nouvelle série tandis que Mar et Kasdan sont à bord en tant que producteurs exécutifs.

Décrite comme une «comédie noire», Asian Descent suit «une musicienne en herbe qui met de côté ses rêves et sa fierté en retournant chez elle avec ses parents immigrants et s’appuie sur ses amis du secondaire pour comprendre le prochain chapitre de sa vie.»

Fang a travaillé comme écrivain et éditeur d’histoire sur Fresh Off the Boat pendant trois saisons, devenant coproducteur pour sa sixième et dernière saison. Fresh Off the Boat a été un moment décisif pour la représentation américano-asiatique sur le petit écran, ouvrant la voie à des films comme Crazy Rich Asians (dans lequel l’évasion de Fresh Off the Boat Constance Wu a joué) et plus encore. Basée sur les mémoires du même nom d’Eddie Huang, ce fut la première série à présenter un casting d’acteurs principalement d’origine asiatique-américaine en plus de 20 ans. Et il semble que Fang et l’équipe de production exécutive Mar et Kasdan ne laisseront pas un autre écart de plus de 20 ans se produire avec la prochaine descente asiatique, une série qui semble être une comédie plus mature et énervée que la sitcom ABC, à la suite de la procès d’une jeune femme américano-asiatique qui fait un retour réticent.

Aucune date de casting ou de première n’a encore été fixée pour Asian Descent. Fox 21 Television Studios produira.

