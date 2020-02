Assassin Film Gunpowder Milkshake sera distribué par STX – / Film

STX Entertainment a obtenu les droits de distribution en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Chine pour un thriller appelé Milk-shake à la poudre à canon.

Karen Gillan (Gardiens de la Galaxie, suites Jumanji), Angela Bassett (Black Panther, Mission: Impossible – Fallout), Lena Headey (Game of Thrones, 300), Michelle Yeoh (Asiatiques riches et fous; Tigre accroupi, Dragon caché), Carla Gugino (Sin City, Watchmen), et Chloé Coleman (Big Little Lies, la comédie à venir My Spy), toutes les stars dans une histoire sur plusieurs générations d’assassines féminines.

Le Hollywood Reporter annonce que STX Entertainment a payé au moins 10 millions de dollars dans le cadre d’un accord avec Studiocanal et UTA Independent Film Group sur le marché européen du film pour les principaux droits de distribution du Gunpowder Milkshake au titre brillant. Les détails spécifiques sur l’intrigue restent rares, mais le film suivrait apparemment “trois générations d’assassines qui, au cours d’une seule nuit, se battent pour arrêter un cycle de violence”. Paul Giamatti (Thunderpants 2002, veuillez ne pas le chercher, vous le regretterez instantanément) est également à bord dans le cadre de la distribution d’ensemble.

Navot Papushado et Ehud Lavski, qui ont co-réalisé le film de vengeance israélien Big Bad Wolves (qui a obtenu l’approbation publique de Quentin Tarantino), se réunissent pour ce projet. Le duo a co-écrit Gunpowder Milkshake ensemble, et Papushado le dirige en solo cette fois-ci; il marquera ses débuts de réalisateur en anglais.

Studiocanal a financé le film, qui a été produit par The Picture Company (The Commuter, Alpha, le prochain remake de Escape From New York de Leigh Whannell), et Studiocanal distribuera le film à travers le reste du monde. THR dit que STX “est prévu de planifier une large sortie en salles pour le film aux États-Unis et passera par les partenaires existants de la société au Canada et en Amérique latine et par le biais d’un distributeur partenaire en Chine.” Ces territoires semblent être un gros «get» pour STX – en particulier la Chine, qui, dans l’ensemble, semble être réceptive aux thrillers d’action américains. Bien sûr, cet achat pourrait se retourner contre STX Entertainment si le coronavirus n’est pas bientôt contenu en Chine, car nous avons déjà vu d’autres studios annuler les premières là-bas et même retirer temporairement des films de la distribution prévue en raison de la maladie mortelle. (Évidemment, c’est la chose la moins importante à considérer lorsque des milliers de personnes meurent, mais cela vaut la peine d’être mentionné comme un risque potentiel.)

D’accord, je suis désolé: pouvons-nous retourner à Thunderpants une seconde? Le jeune Rupert Grint (Ron Weasley des films Harry Potter) incarne un enfant scientifique (?) Dont le meilleur ami a la capacité de péter si intensément (??) qu’il peut lancer un vaisseau spatial avec ses flatulences (???). Cette bande-annonce commence en cours, mais même si le début est interrompu, vous aurez l’idée assez rapidement:

Giamatti a joué un gars nommé Johnson J. Johnson! Que faisait au nom de Dieu un acteur de son calibre dans ce truc? (Même chose pour Stephen Fry et Ned Beatty, en fait.) Le monde doit savoir!

Articles sympas du Web: