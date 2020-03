Asseyez-vous et écoutez le Smooth Jazz Chaz de la tournée mondiale des 10 heures de trolls

Asseyez-vous et écoutez 10 heures de Smooth Jazz Chaz du Trolls World Tour

Pour aider le public à se détendre au milieu des auto-quarantaines du monde entier, Universal a choisi YouTube pour offrir 10 heures consécutives de Trolls World Tour‘S Smooth Jazz Chaz avec un message à “Have a Super Saxy Day”. Le livestream peut être consulté dans le lecteur ci-dessous!

Dans Trolls World Tour continuera à suivre les personnages d’Anna Kendrick et Justin Timberlake, Queen Poppy et Branch, alors qu’ils partent dans une aventure qui les mènera bien au-delà de ce qu’ils ont déjà connu, Poppy (Kendrick) et Branch (Timberlake) découvrent qu’ils ne sont que l’un des six différentes tribus trolls réparties sur six pays différents et consacrées à six types de musique différents: funk, country, techno, classique, pop et rock. Leur monde est sur le point de devenir beaucoup plus grand et beaucoup plus fort.

Un membre de la royauté du hard-rock, Queen Barb (Rachel Bloom), aidé de son père King Thrash (Ozzy Osbourne), veut détruire tous les autres types de musique pour laisser le rock régner en maître. Avec le sort du monde en jeu, Poppy et Branch, ainsi que leurs amis – Biggie (James Corden), Chenille (Caroline Hjelt), Satin (Aino Jawo), Cooper (Ron Funches) et Guy Diamond (Kunal Nayyar) – ensemble à visiter tous les autres pays pour unifier les Trolls en harmonie contre Barb, qui cherche à les éclipser tous.

Le film comédie-aventure musicale mettra en vedette un casting de stars en tant que membres de différentes tribus musicales, notamment: Mary J. Blige, George Clinton et Anderson Paak en tant que trolls du pays de la musique Funk; Kelly Clarkson comme Delta Dawn, Sam Rockwell comme Hickory et Flula Borg comme Dickory du pays de la musique country; J Balvin comme un troll qui représente le Reggaeton; Ester Dean en tant que troll de la tribu Pop; Anthony Ramos en tant que troll qui apporte le rythme de la techno; Jamie Dornan en tant que troll Jazz au jeu fluide; Le chef d’orchestre et violoniste de renommée mondiale Gustavo Dudamel apparaît comme Trollzart; Charlyne Yi comme Pennywhistle du pays du classique; Kenan Thompson rappe en tant que nouveau-né hip-hop Troll nommé Tiny Diamond; et les superstars sud-coréennes Red Velvet se composent d’Irene, Seulgi, Wendy, Joy et Yeri en tant que représentants des trolls K-Pop.

Trolls World Tour est réalisé par Walt Dohrn, qui a co-réalisé le premier film avec Mike Mitchell qui a rapporté 340 millions de dollars dans le monde, qui peut être acheté sur Blu-Ray ici. La suite musicale sortira simultanément en salles et sur les plateformes numériques le 10 avril!