Assistez à la fin d’une époque dans la bande-annonce de la saison 8 de New Homeland

Découvrez la fin d’une époque dans le nouveau trailer de Homeland Season 8

Showtime a publié un nouveau Patrie La bande-annonce de la saison 8 taquine la fin d’une époque alors que le drame dirigé par Claire Danes se prépare à lancer sa dernière saison le 9 février. Vous pouvez consulter la bande-annonce maintenant dans le lecteur ci-dessous!

La dernière saison de Patrie trouve Carrie Mathison (Danois) se remettant de mois de détention brutale dans un goulag russe. Son corps est en train de guérir, mais sa mémoire reste fracturée – ce qui est un problème pour Saul (Mandy Patinkin), maintenant conseiller à la sécurité nationale du président nouvellement ascendant Warner (Emmy et vainqueur du Golden Globe Beau Bridges). La priorité absolue de la jeune administration de Warner est la fin de la «guerre pour toujours» en Afghanistan, et Saul a été envoyé pour engager les talibans dans des négociations de paix. Mais Kaboul regorge de seigneurs de guerre et de mercenaires, de fanatiques et d’espions – et Saul a besoin des relations et de l’expertise que seul son protégé peut fournir. Contre l’avis médical, Saul demande à Carrie de marcher avec lui dans la fosse aux lions – une dernière fois.

La nouvelle saison mettra également en vedette le nominé aux Emmy Awards, Hugh Dancy (Hannibal, Le chemin, Tard dans la nuit) qui rejoint son épouse Claire Danes lors de la dernière saison.

Produit par Fox 21 Television Studios pour Showtime, Patrie a été développé pour la télévision américaine par Alex Gansa et Howard Gordon et est basé sur la série israélienne originale Prisoners of War de Gideon Raff. Avec Gansa et Gordon, les producteurs exécutifs de la saison sept sont Chip Johannessen, Lesli Linka Glatter, Patrick Harbinson, Claire Danes, Michael Klick, Ron Nyswaner, Gideon Raff, Avi Nir et Ran Telem.

La série sera de retour le dimanche 9 février 2020.