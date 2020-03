Astuce brillante de ce supermarché pour empêcher les gens d’accumuler des désinfectants pour les mains

L’idée de ce supermarché au Danemark pour éviter la thésaurisation

Depuis le début de la contingence médicale que le COVID-19 a présentée, une chose est restée constante: la thésaurisation de produits qui peuvent être considérés comme essentiels. Il est très courant de se rendre dans un supermarché et de ne pas pouvoir trouver beaucoup de choses: le papier hygiénique, l’eau en bouteille, les aliments en conserve, entre autres, ont été totalement rares en raison des achats en masse.

Le cas du désinfectant pour les mains est très particulier et étant l’un des plus utiles pour lutter contre le virus, il est entendu qu’il se termine si rapidement. L’une des principales raisons est la thésaurisation, et pour que tout le monde y ait accès, un supermarché au Danemark a eu la meilleure idée, qui pourrait être facilement reproduite dans d’autres chaînes.

Le supermarché Rotunden a lancé une campagne pour vendre le désinfectant pour les mains pour seulement 3 euros, son prix habituel (une bouteille suffit pour une famille de 4 personnes sur deux semaines), mais si vous voulez prendre une deuxième bouteille, ce serait en 90 euros. De cette façon, non seulement la vente est limitée à un par client, mais les personnes qui profitent de la situation pour revendre ces produits à l’extérieur ne pourront pas en profiter pour le prix élevé (elles sont proches de 96 $ aujourd’hui).

Les propriétaires de magasins se soucient non seulement de vendre, mais de permettre à tous d’avoir accès au produit.

Dans une déclaration du supermarché, vous pouvez lire:

«Chers clients, nous avons la grande responsabilité de faire fonctionner l’entreprise et nous ne pouvons le faire qu’avec l’aide et la compréhension de chacun. Nous pouvons vous aider de la manière suivante: Nous demandons à tous les clients de respecter la distance entre eux et nos collègues; Vaporisez (probablement désinfectez ou lavez) vos mains dans la porte et portez des gants; S’il s’agit d’une famille, n’autorisez qu’une seule personne à acheter les achats si possible; Il peut arriver que nous limitions le nombre de clients que nous acceptons en magasin en même temps. Nous vous tiendrons informés de tout changement opérationnel sur Facebook. Soyez prudent et merci pour votre compréhension »

