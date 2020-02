Athena Manoukian représentera l’Arménie avec “Chains On You”

L’Arménie a déjà décidé qui sera l’artiste chargée de porter le nom de son pays au Festival Eurovision 2020. Dans ce cas, elle sera la chanteuse Athena Manoukian, une jeune fille gréco-arménienne de 25 ans. «Depi Evratesil» est le programme national chargé de choisir le représentant de l’Eurovision, en étant cette année la troisième édition de celui-ci. Le résultat a été déterminé par le télévote et un jury composé d’un panel international et d’un panel arménien.

Athena Manoukian interprète sa chanson dans la finale de ‘Depi Evratesil’

Athena Manoukian a affronté douze autres participants avec une chanson composée par elle-même, “Chains On You”. Tout au long du processus de vote, Manoukian c’était le favori décisif des deux jurés, ce qui lui a valu la passe gagnante, car elle pesait plus que la troisième place accordée par le télévote. Il a gagné avec une différence de 48 points par rapport au deuxième classé, qui était ERNA.

Le représentant Il aura son tour de briller en deuxième demi-finale L’Eurovision 2020 se tiendra à Rotterdam prochain 14 mai, avant la grande finale qui se tiendra le 16. Cela visera à assurer la place en finale, puisque L’Arménie n’y est pas entrée depuis 2017. Il a été le premier pays du Caucase à participer au concours en 2006, entrant directement dans le top 10 pendant cinq ans. jamais obtenu la première place le plus proche du succès total a été un quart. Vont-ils l’obtenir avec Athena Manoukian en 2020?

Avec succès dans votre pays

Manoukian est né à Athènes et il y a commencé sa carrière artistique. En 2011, il a sorti son premier single “Party like a freak”, qui est devenu un grand succès dans le pays et l’année suivante, il publie “I surrender”, un autre grand succès étant la chanson d’été. Ce sont ses premiers succès, mais pas les seuls, puisque compose également pour d’autres artistes, comme dans le cas de “Palia Mou Agapi”, chanson interprétée par Elena Paparizou, lauréate de l’Eurovision 2005.

.