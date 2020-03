Atlanta “La bande-annonce de la saison 9 est arrivée

Les fans de “Love & Hip Hop: Atlanta” peuvent officiellement se réjouir, car le super trailer de la saison 9 promet une nouvelle série de combats, de larmes, de rédemption et de nouveaux visages.



VH1 est bon pour garder constamment les fans de télé-réalité bénis du plaisir coupable qu’est Love & Hip Hop, et avec les dernières saisons à New York et Miami qui se terminent bientôt, il ressemble à la super bande-annonce de Love & Hip Hop: Atlanta arrive avec timing parfait.

Kevin Winter / . pour MTV

La série primée, qui a remporté un trophée de pop-corn en or pour “Reality Royalty” aux MTV Movie and TV Awards 2019 l’été dernier (vu ci-dessus), promet une autre série de combats, de larmes, de rachat et de nouveaux visages pour la saison 9. les histoires incluent Karlie Redd faisant une révélation choquante, des problèmes de drame familial une fois de plus pour Rasheeda et Kirk Frost alors qu’ils célèbrent 20 ans de mariage, des problèmes juridiques potentiels pour Sierra Gates, Alexis Skyy s’ouvrant sur les abus de son passé, Scrappy équilibrant sa relation avec Bambi tout en essayant de sauver Mama Dee de ses vices, Mimi Faust s’entendait avec Stevie J pour des conseils sur sa relation avec Ty et l’introduction de la star montante du rap ATL LightSkinKeisha en tant que nouveau membre de la distribution. Mieux vaut croire que ce sera un pour les livres.

Regardez la super bande-annonce étendue de Love & Hip Hop: Atlanta Saison 9 ci-dessous, et attendez-vous à ce que les choses commencent à partir du 16 mars à 20 h HNE / 19 h C sur VH1:

