Atlas réapparaît, la grande comète qui a assisté à la construction des pyramides

Ce sera visible à l’œil nu et ce sera spectaculaire

La comète Atlas se dirige vers le système solaire intérieur, et Elle pourrait devenir la comète la plus brillante vue dans le ciel nocturne en plus de deux décennies.

La comète, découverte par un observatoire conçu pour protéger la Terre des astéroïdes, peut être visible pendant la journée en deux mois.

Également connue sous le nom de C / 2019 Y4, cette comète a été découverte par des astronomes dans le système d’alerte de l’astéroïde Earth Impact Last Alert System (ATLAS) à Hawaï en décembre 2019.

A cette époque, la comète était extrêmement sombre, mais la comète est devenu 4000 fois plus lumineux en seulement un mois. Cette augmentation est beaucoup plus importante que ne l’avaient prévu les astronomes, et pourrait indiquer que la comète pourrait bientôt être exceptionnellement brillante.

“La comète ATLAS continue d’augmenter sa luminosité beaucoup plus rapidement que prévu. Quelques prédictions pour sa luminosité maximale maintenant à la limite de l’absurde Dit Karl Battams du Laboratoire de recherche navale.

La comète, actuellement proche de l’orbite de Mars, suit de près le chemin emprunté par l’une des plus grandes comètes de l’histoire: la grande comète de 1844.

Le chemin parcouru par la comète Atlas, le même que celui de la grande comète de 1844, suggère que chacun de ces corps (et peut-être d’autres) s’est détaché il y a longtemps d’une ancienne méga-comète.

La Grande Comète de 1844 a été vue pour la première fois par des observateurs au Cap de Bonne-Espérance le 18 décembre de la même année, et était visible sans l’aide d’un télescope jusqu’en janvier 1845.

Bien qu’un grand spectacle soit attendu, le comportement des comètes est notoirement difficile à prévoir, et certaines comètes qui étaient autrefois considérées comme destinées à la grandeur ont échoué.

En 1974, de nombreux astronomes pensaient que la comète Kohoutek éclairerait le ciel nocturne, mais cela a échoué. Des attentes similaires ont été frustrées par les comètes Austin en 1990 et ISON en 2013.

Si cette comète n’atteint pas son potentiel, il faudra longtemps avant que nous la revoyions, une fois qu’elle sortira dans le système solaire extérieur, ne reviendra pas dans 6 000 ans.

Ces grands événements que la nature nous donne se produisent rarement dans la vie. Partagez la note pour que tout le monde connaisse ce cadeau du ciel.