Atlético San Luis, sans plus de cas de coronavirus

Mexico – L’équipe médicale de l’Atlético de San Luis a exclu qu’il y ait des cas de coronavirus COVID-19 dans l’équipe, seul le président, Alberto Marrero, qui est sur le point d’être libéré, est retrouvé.

Emanuel Díaz de León, chef des services médicaux du club, a déclaré que des études ont été menées sur les membres du club et qu’ils se sont tous révélés négatifs.

“La vérité est que la communication que nous avons avec le ministère de la Santé est intime depuis trois semaines. Il y a 15 jours nous les rencontrions déjà, anticipant quoi que ce soit et nous faisons tout de leur main, nous ne cédons pas sans huarache. Je vous le dis, en ce moment, nous avons la balance des blancs, à la fois le personnel d’entraîneurs, l’équipe et les joueurs; Nous allons tous bien », a-t-il commenté dans une interview à ESPN.

Il a fait remarquer que cette même semaine, Marrero pourra reprendre son travail depuis qu’il est rétabli.

«Alberto va beaucoup mieux, heureusement; avec une reprise franche. Nous restons les mêmes dans le suivi avec le reste du campus et à ce jour, heureusement, nous avons une balance des blancs à cet égard, et nous sommes, je l’espère, à quelques jours de sa récupération à 100%. La fièvre a maintenant disparu et ce qui persiste est une gêne générale. J’espère que dans quelques jours sa guérison sera totale “, a-t-il dit.