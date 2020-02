Atresmedia croît de 33,8% et réalise 118 millions d’euros de profit en 2019

Une fois l’exercice 2019 clôturé, les principaux groupes de communication font le bilan de l’année écoulée en termes de résultats économiques. Dans le cas de Atresmedia, celui-ci a clôturé 2019 en augmentant son bénéfice consolidé à 118 millions d’euros, ce qui représente une amélioration de + 33,8%. Ainsi, l’entreprise à laquelle appartiennent des chaînes de télévision comme Antena 3 ou laSexta, maintient son EBITDA à 183,9 millions d’euros et son résultat net à 1 039,4 millions d’euros, avec une marge nette de 17,7% et des charges d’exploitation de 855,5 millions d’euros.

Si nous analysons l’activité du groupe dans ses différentes divisions, Il est à noter que Atresmedia Televisión obtient un Résultat Net de 965,1 millions d’euros et un EBITDA de 166,7 millions d’euros, avec une marge nette de 17,3%. En outre, parvient à augmenter sa part de marché de +0,2 point à 40,7% au total, atteignant également le rapport de puissance le plus efficace du marché (1,6%). Enfin, il est à noter que le Conseil d’Administration a proposé à l’approbation de l’Assemblée Générale de distribuer un dividende complémentaire de 0,25 euro de plus par action, qui sera réglé le 18 juin.

En ce qui concerne les résultats des téléspectateurs, Atresmedia Televisión a clôturé 2019 avec une audience moyenne de 26,2% de part et 27,7% de Target Comercial total, atteignant jusqu’à 28,6% dans Target Commercial dans la tranche horaire de prime dans la moyenne de toutes ses chaînes de télévision. De plus, en termes de données individuelles par chaîne, le solde de la dernière année complète 2019 est le suivant: Antena 3 réalise 11,7% de part moyenne, laSexta marque 7%, Neox atteint 2,4%, Nova atteint 2,2% étant, Mega atteint une audience moyenne de 1,5% et Atreseries marque 1,4% d’audience moyenne.

Résultats en numérique, radio et cinéma

En revanche, en ce qui concerne Atresmedia Radio, Cette division porte son chiffre d’affaires net en 2019 à 83,1 millions d’euros (+ 0,7%) tout en obtenant un EBITDA de 17,2 millions d’euros (+ 4,5%) avec une marge nette de 20,7%. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, ils restent à 65,9 millions d’euros. Dans le même temps, il convient également de noter les données obtenues dans Atresmedia Cine et elles ont été obtenues en 2019 lever 33% du box-office du cinéma espagnol tout au long de l’année. Enfin, et en termes de terrain numérique, notons qu’Atresmedia a clôturé 2019 le premier groupe audiovisuel sur Internet avec plus de 26 millions d’utilisateurs uniques, selon les données de comScore.

