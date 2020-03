Atresplayer Premium révèle plus de détails et de secrets de ‘Venom’ dans une émission spéciale le 27 mars

Très peu de temps avant «Veneno», la fiction attendue de Javier Calvo et Javier Ambrossi pour Atresplayer Premium, voir la lumière. Cependant, sa première le 29 mars ne sera pas comme on le pensait à l’origine, puisque le coronavirus a forcé le tournage de la série à s’arrêter, donc seul le premier épisode de l’histoire de Cristina Ortiz sera diffusé.

Isabel Torres dans un cadre de ‘Veneno’

Cependant, Atresmedia ne veut pas rater l’occasion avec l’une des fictions les plus marquantes de la saison. Prêter attention à cela, Vendredi 27 mars à 13 h 00deux jours avant la première, ils ont programmé une émission spéciale avec Los Javis, où les créateurs analyseront la série, révélant de nouveaux détails et secrets, ainsi que de donner aux fans l’opportunité de voir les premières minutes de ‘Poison’ pour la première fois. En outre, plusieurs membres de la distribution et autres invités surprise se joindront également à nous.

Sous le nom de ‘Event!’Atresplayer Premium a préparé un nouveau format pour présenter en ligne les productions originales de la plateforme. Donc, cet espace sera également disponible en open via Atresplayer et sur les réseaux sociaux de la plateforme sur Twitter, Facebook et YouTube, permettant à ceux qui n’ont pas contracté le service de paiement de suivre la diffusion en direct.

La vie et la mort de Cristina Ortiz

Basé sur «¡Digo! Ni puta ni santa», les mémoires officiels de La Veneno écrits par Valeria Vegas, «Veneno» cherche à raconter les origines de Cristina Ortiz et comment il s’est développé une vie compliquée dans laquelle il s’est battu pour les droits et la représentation du collectif LGTB jusqu’à sa mort. La fiction est composée de 8 épisodes de 50 minutes chacun, comptant sur Isabel Torres, Daniela Santiago et Jedet pour donner vie à cette icône à différents moments de sa vie.

