Attack on Titan revient à l’action avec un fan de la saison 4 fait

La dernière saison tant attendue d’Attack on Titan est en cours, à moins qu’un certain Covid-19 ne croise ses plans comme il l’a fait avec d’autres anime tels que One Piece, My Hero Academia et bien d’autres qui ont été interrompus par la pandémie de coronavirus. Les créateurs de Shingeki no Kyojin n’ont pas révélé quand le lancement de la quatrième saison aura lieu (ce qui aurait dû être annoncé lors d’Anime Japan 2020 qui a été annulé en mars dernier par Covid-19), Mais quelque chose que les fans attendent depuis si longtemps est au moins une seule poussée. Ils réclament un teaser ou une sorte de matériel officiel de la série.

Le monde est en pause, mais les fidèles fans d’Attack on Titan sont tellement impatients de savoir ce qui se passera la saison prochaine qu’ils exécutent leurs propres animations. En fait, artiste @animated_agent a publié sur Twitter et Instagram son propre teaser pour Attack on Titan saison quatre, pour satisfaire la faim de Shingeki no Kyojin. À la fin de la troisième saison, une conversation entre le major Eren Yeager et Mikasa Ackerman a été révélée dans l’annonce de continuation de la série, alors qu’elle l’implorait de rentrer chez elle. La conversation porte sur un audio, qui a été animé par cet artiste à partir des réseaux sociaux.

Bien sûr, l’animation réalisée n’est pas identique au travail de WIT Studio, mais oui, réussi à capter la tension qui tournera autour de ce moment attendu. Ci-dessous, vous pouvez voir ce ventilateur fait:

Ceci est juste un échantillon de plus de l’empressement des fans pour l’arrivée de la dernière saison d’Attack on Titan, Mais peut-être que la chose la plus sûre est qu’ils devraient continuer à attendre un certain temps (même pour voir les documents officiels de la série), tandis que la crise sanitaire actuelle continue de se dérouler.

