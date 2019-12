Attaques de chauves-souris déchaînées «Fright Night» et Evil Ed [It Came From the 80s]

It Came From the 80s est une série qui rend hommage aux créatures monstrueuses, mortelles et souvent visqueuses qui ont fait des années 80 une décennie d'horreur si fantastique.

Pauvre Charley Brewster (William Ragsdale). Être un adolescent est assez gênant, mais il y a aussi les difficultés supplémentaires d'apaiser une petite amie tout en essayant de ne pas faire en sorte que votre meilleur ami se sente comme une troisième roue. C’est encore pire quand un vampire suave se déplace à côté, exhibant pratiquement les cadavres de ses victimes parce que plus personne ne croit aux vampires. Charley fait ce que tout fan d'horreur sensé pourrait faire dans sa situation; il se tourne vers son hôte d'horreur local Peter Vincent (Roddy McDowall) pour l'aide à tuer les vampires. C’est ce qui nous fait ressentir le plus pour Charley; le héros adolescent courageux se retrouve souvent dans les coulisses d'un hôte d'horreur réticent, un vamp charmant pour le monde moderne et un meilleur ami mémorablement décalé surnommé Evil Ed (Stephen Geoffreys).

Nuit d'effroi a marqué les débuts de la direction de Tom Holland (Child’s Play), dont il a également écrit le scénario. Auparavant, Holland s'était déjà imposé comme un scénariste talentueux, écrivant les scripts de Cloak & Dagger, Psycho II, Class of 1984 et The Beast Within. C'est en travaillant sur Cloak & Dagger que l'idée derrière Fright Night lui est venue. Le film hollandais a aidé à faire entrer les vampires dans le monde moderne, laissant derrière eux leur décor gothique. Bien que le film ait la conscience de soi et un sens de l'humour, Jerry Dandridge (Chris Sarandon) et ses hommes de main sont d'une gravité mortelle. Une partie de l'horreur provient du fait que Charley et son héros enrôlé sont au-dessus de leurs têtes, mais à qui nous plaisantons, cela vient en grande partie du fait que Jerry est un ennemi imposant qui se transforme en chauve-souris et expose son côté monstrueux. Avoir un serviteur mort-vivant aide aussi.

En charge de la créature et des effets était Richard Edlund(Ghostbusters, Poltergeist), société d’effets Boss Films. Edlund a travaillé comme producteur d'effets visuels sur le film, tandis que Randall William Cook (Moi, Madman, la trilogie du Seigneur des Anneaux) et Steve Johnson (Night of the Demons, A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master) codirigeait le département des créatures. La paire a divisé les personnages et les effets qu’ils superviseraient chacun; Cook a affronté l'attaque et la transformation des chauves-souris de Jerry Dandridge tandis que Johnson a abordé la séquence des loups-garous d'Evil Ed.

Peter Vincent affronte Evil Ed sous forme de loup dans la seconde moitié du film, et après un jalonnement dans le cœur avec une jambe de table, Ed inverse se transforme d'un loup en un humain alors qu'il meurt. C'est une scène déchirante mais cool. Johnson a précédemment travaillé sur l'équipe d'effets spéciaux de maquillage pour An American Werewolf in London et Howling II: Your Sister is a Werewolf, et Fright Night lui a permis de créer sa propre séquence de transformation.

Pour sa part, Cook a sculpté une chauve-souris de la taille d'un chien assez gros, avec une envergure massive et un visage contrôlé par câble. Les membres de l'équipage ont utilisé des bâtons pour manipuler les ailes tandis que Cook a manipulé le corps principal pendant l'attaque de la chauve-souris contre Peter Vincent – Vincent porte le poids des attaques de monstres dans ce film. La transformation de Jerry en chauve-souris marque une sortie précipitée du soleil levant et met en place la confrontation finale du film.

Fright Night a tout pour plaire; des effets de créature amusants, un méchant monstrueux mémorable, un héros réticent adorable sous la forme d'un hôte d'horreur et le mélange parfait de cœur, d'humour et d'horreur. Il a mélangé le film de vampire d'une manière rafraîchissante, aidant à inaugurer une vague de films de vampire modernes qui suivraient dans la seconde moitié de la décennie. Comme Jerry l'a dit, «Bienvenue dans Fright Night! Pour de vrai."