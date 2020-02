«Atypique» renouvelé pour la dernière saison 4 sur Netflix – Pas de saison 5

Netflix a renouvelé Atypical pour une quatrième mais dernière saison, a-t-il annoncé lundi.

La série d’adieux de 10 épisodes de la comédie de la maturité sera diffusée en 2021.

Créé, écrit et produit par Robia Rashid, Atypical suit Sam (joué par Keir Gilchrist), un jeune de 19 ans sur le spectre de l’autisme, alors qu’il recherche l’amour et l’indépendance.

Les stars de la série devraient revenir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Michael Rapaport, Brigette Lundy-Paine, Nik Dodani, Jenna Boyd, Amy Okuda, Graham Rogers et Fivel Stewart, entre autres.

“Je suis ravi que nous fassions une saison 4 d’Atypical”, a déclaré Rashid dans un communiqué. “Et bien que je sois si triste d’arriver à la fin de cette série, je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu raconter cette histoire.

“Nos fans ont été des supporters si beaux et si dynamiques de cette émission”, a poursuivi Rashia. “Merci d’être si ouvert à la voix et aux histoires de Sam, ainsi qu’à celles de toute la famille Gardner. J’espère que l’héritage d’Atypical est que davantage de voix inouïes continuent d’être entendues et que même après la fin de cette série, nous continuons à raconter des histoires drôles et émotionnelles de points de vue sous-représentés. “

La troisième / avant-dernière saison d’Atypical est sortie le 1er novembre 2019.