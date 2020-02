Atypique renouvelé pour une quatrième et dernière saison sur Netflix

Suivant AtypiqueEn novembre dernier, la troisième saison de Netflix a officiellement renouvelé la série de comédie dramatique acclamée par la critique de la créatrice Robia Rashid pour une quatrième et dernière saison de 10 épisodes. Avec Keir Gilchrist (Ça suit) et Brigette Lundy-Paine (Bill & Ted face à la musique), la série devrait faire son retour l’année prochaine.

“Je suis ravi que nous fassions une saison quatre d’Atypical”, Rashid a déclaré dans un communiqué (via TVLine). “Et bien que je sois si triste d’arriver à la fin de cette série, je suis extrêmement reconnaissant d’avoir pu raconter cette histoire. Nos fans ont été de si beaux et vibrants supporters de ce spectacle. Merci d’être si ouvert à la voix et aux histoires de Sam et à celles de toute la famille Gardner. J’espère que l’héritage d’Atypical est que davantage de voix inouïes continuent d’être entendues et que même après la fin de cette série, nous continuons à raconter des histoires drôles et émotionnelles avec des points de vue sous-représentés. “

Atypique est une histoire de passage à l’âge adulte du point de vue de Sam, un jeune de 18 ans du spectre autistique en quête d’amour et d’indépendance. Alors que Sam est sur son chemin drôle et émotionnel de découverte de soi, le reste de sa famille doit s’attaquer au changement dans sa propre vie tout en explorant la question: qu’est-ce que cela signifie vraiment d’être «normal»?

Le casting comprend Keir Gilchrist (États-Unis de Tara, It Follows) comme Sam; Jennifer Jason Leigh (Annihilation) incarne la mère de Sam, Elsa, qui est sur le point de changer sa vie alors que son fils gagne en indépendance; Michael Rapaport (La chaleur) en tant que père de Sam, Doug, qui souhaite mieux se connecter et comprendre son fils; Brigette Lundy-Paine (Margot vs Lily, le château de verre) en tant que sœur scrappée de Sam, Casey; Amy Okuda (Comment échapper au meurtre) en tant que thérapeute de Sam, Julia; Nik Dodani (Alex Strangelove) comme Zahid; et Jenna Boyd (La sœur des pantalons de voyage) comme Paige.

Atypique a été créé, écrit et produit par Robia Rashid (Comment j’ai rencontré votre mère, Will & Grace). Le producteur primé aux Oscars Seth Gordon (Baywatch, Les Goldbergs, Patrons horribles, Le roi de Kong), des cadres produisent et réalisent également deux épisodes au cours de la première saison. Mary Rohlich produit également aux côtés de Rashid et Gordon, et Jennifer Jason Leigh est productrice. Michelle Dean, qui a reçu son doctorat. de l’UCLA et a travaillé au Centre UCLA pour l’autisme et la recherche et le traitement avant de rejoindre la faculté de CSU Channel Island, a également été intégré à la production pour aider à guider une représentation précise des troubles du spectre autistique. La série est produite par Sony Pictures Television pour Netflix.

Les saisons 1 à 3 sont actuellement disponibles pour diffuser exclusivement sur Netflix.