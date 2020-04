Au cours de la phase 3, le Mexique distribue 13 millions de fournitures médicales

Mexico.- Depuis la déclaration de la phase 3 du Covid-19 à ce jour au Mexique, plus de 13 millions de pièces ont été distribuées entre médicaments, équipements médicaux et autres fournitures dans toutes les régions du pays.

Au total, plus de 58 millions ont été acquis et il est prévu que, selon le comportement de la pandémie ou de la maladie, davantage d’intrants seront acquis.

Cela a été annoncé par Alejandro Antonio Calderón Alipi, coordinateur national de l’approvisionnement et de la distribution des médicaments et des fournitures de l’Institut de la santé pour le bien-être (Insabi), qui a déclaré que la demande de médicaments, d’équipement, de diagnostic et de laboratoire était satisfaite, l’équipe de protection du personnel, fournitures pour l’hygiène et la désinfection des mains, ainsi que les médicaments.

Tout cela, de manière sectorielle, a-t-il dit. Le catalogue défini par le Sous-comité des maladies émergentes, qui a été réuni uniquement pour cette pandémie de COVID-19, a été utilisé, et à partir de ce catalogue à Insabi, les tâches d’acquisition de ces biens ont commencé.

Soutenu par des diapositives, le fonctionnaire fédéral a précisé comment il a été livré, comment il a été distribué par groupes, qu’il s’agisse de matériel de diagnostic, de matériel de protection, de fournitures et de médicaments, les dates auxquelles ils ont été distribués et ces distributions vont aux instituts. , soit ISSSTE, IMSS, Sedena, Semar et les 32 États.

Le pont aérien Mexique-Chine, où des équipements de protection et des tests de diagnostic ont été acquis, jusqu’à aujourd’hui cinq avions qui sont arrivés avec des équipements de protection pour le personnel, ce soir le sixième vol arrive avec des masques et des lunettes, et tous Ces actifs sont dispersés dans tout le pays avec l’aide de la Marine et de Sedena.

Cela représente 59%, ce qui a été acheté en Chine aujourd’hui représente 59% de 100% des acquisitions. Il a précisé comment tout ce qui avait été acquis des entités fédérales avait été dispersé.

«Il est très important de reconnaître le travail de la Sedena, du Semar et de la Garde nationale, ce sont eux qui nous aident à nous disperser, soit dans les entrepôts soit avec les transports, afin d’atteindre tous entités fédérales », a-t-il commenté lors de la conférence du matin au Palais national».

Enfin, il a remercié toute son équipe au moment de l’acquisition et de la distribution, car ils ont dû redoubler d’efforts, et a commenté qu’ils sont normalement les premiers à arriver et les derniers à partir, pour lesquels il a apprécié tout cet effort pour pouvoir porter effectuer ces tâches.

Seven24.mx

ebv