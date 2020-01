“Au lit, je suis comme” 50 nuances de gris “, mais la partie canne”

Nuit de passion pour Mabe et Alejandro, du moins sur papier. Les deux convives, la physiothérapeute basée à Séville résidant à Malaga, elle est professeur de fitness à Cadix, est venu à ‘First Dates’ voulant discuter et rencontrer l’amour de sa vie, ou quoi qu’il en soit. Rapidement, la conversation découle des pratiques sexuelles préférées de chacun et Mabe ne s’est pas cachée lors de la définition de son style.

Mabe et Alejandro, dans «Premières dates»

“Que dois-je faire de mieux au lit? La domination peut être une chose, la provocation peut en être une autre … “, a-t-il laissé tomber l’Andalou. Alejandro a avoué qu’il aimait aussi la provocation” mais avec sensualité “. Le garçon a vu le potentiel de rendez-vous:” Nous avons parlé de gym, régime, problème sexuel … Nous avons des points communs et je pense qu’il m’aime bien“, a-t-il assuré devant les caméras.

Pendant ce temps, à table, Mabe est allée plus loin avec ses goûts et ses préférences: “Je suis comme ’50 nuances de gris ‘“. Mais pas la soumise”, a répondu Alejandro. “Non, non, la fête de la canne à sucre”, a expliqué clairement Cadix. Sans sa nomination devant elle, elle a avoué qu’elle n’aimait “rien” à être soumise et que, dans un couple, elle a cherché l’équilibre. : “J’adore dominer, mais il a l’air très soumis, et dans un couple ça doit être vis à vis “.

Pas de papillons

Lorsque le moment de vérité est arrivé, Alejandro espérait avoir un deuxième rendez-vous: “Je pense que nous avons beaucoup de choses en commun et que nous pouvons continuer à discuter et à échanger des régimes et des formations”, a-t-il déclaré timidement. Rien n’a convaincu Mabe: “J’ai manqué de sensation, d’étincelle ou quelque chose. J’en cherchais une avec plus de salière“Alejandro a pris le refus avec un sourire:” Je pense que j’ai de l’art, mais il semble que cela ne vous suffit pas, que vous êtes trop de canne à sucre. “

