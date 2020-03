“Au moins, il avait les couilles de le faire pour le découvrir”

Dans «Survivors 2020», il ne s’agit pas seulement de pêcher, de discuter et de tester. Parfois, les concurrents profitent également de moments calmes au soleil. A cette occasion, les garçons qui composent le groupe de mortels prenaient un bain de soleil et parlaient de leurs affaires, quand Cristian Suescun souhaitait savoir comment Hugo Sierra a vécu la naissance de la relation d’Adara et Gianmarco dans ‘Big Brother VIP’.

Hugo parle à ses collègues de «Survivors 2020»

“Ce que vous avez vu à la télévision doit être foiré, non?“a demandé directement au Navarrais.”La duperie en direct aurait pu être sauvée. C’était très foiré “, a répondu Hugo, qui s’est ouvert à ses collègues et a reconnu à quel point il avait eu du mal au début.” Et vous ne pensiez pas, qu’est-ce que cette femme m’a fait devant toute l’Espagne? ” les premiers jours j’ai voulu le voir de mes propres yeux, sans rien éviter, sans dormir, car tout ce qui s’est passé la nuit, jusqu’à ce que je dise que c’est fini “, a répondu l’Uruguayen.

Plus tard, il a reconnu que lui et Adara avaient déjà discuté de tout ce qu’il devait régler, il est donc calme. “Je vous souhaite le meilleur, que vous êtes très heureux et je fais de même“Comment voyez-vous que la relation est terminée”, a déclaré Cristian, faisant un clin d’œil à la relation qui a commencé en réalité avec Ivana: “Je suis super putain. J’ai prié pour trouver un “gamin” de mon ambiance et je pense que ma demande est venue assez bien “, a admis Sierra.

Voir le bien dans le mal

Tout en parlant de l’infidélité d’Adara, Nyno Vargas a voulu minimiser le problème, soulignant que Hugo n’est pas la première personne à être trompée. Cependant, Cristian pensait que c’était pire, car il était devant toute l’Espagne, ce avec quoi Hugo n’est pas d’accord: “Il y a beaucoup d’hypocrisie qui est dissimulée et ne s’éteint pas, et beaucoup de gens qui le font secrètement. Je ne l’applaudis pas pour ce qu’elle lui a fait, mais au moins elle avait les couilles de le faire pour me le faire savoir“

