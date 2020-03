Au revoir à Gonzalo Curiel, l’une des voix des Simpsons

Mexico.- L’acteur mexicain de doublage, Gonzalo Curiel, reconnu pour avoir exprimé le personnage “Kent Brockman” dans Les Simpsons, est décédé dimanche soir.

Cela a été rapporté sur les réseaux sociaux par ses collègues, sans détailler les causes du décès.

«Nous sommes tellement reconnaissants que vous l’ayez fait pour les fans et les collègues, nous regrettons la perte de l’acteur vocal Gonzalo Curiel, mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis (Q.E.P.D.). Merci pour tout, vous êtes dans la gloire du Seigneur et le chemin de votre âme s’illumine », écrit le CECE youtuber sur les réseaux sociaux.

De même, le site spécialisé dans la culture geek Dub Zone, a partagé: “L’équipe DubZone Amérique latine regrette profondément la mort sensible de M. #GonzaloCuriel, doubleur mexicain, avec une carrière ininterrompue de 50 ans dans ce média.”

Il ne fait aucun doute que cette 2020 a laissé des pertes irréparables.

Curiel est reconnu pour avoir donné la voix à des versions latino-américaines de personnages tels que “Shao Kahn” dans Mortal Kombat: Anhilation; Zenz? Masataka »dans Les Chevaliers du Zodiaque: Omega; Le narrateur des matchs en Super Champions; “Dhalsim” dans le film d’animation Street Fighter II, “Tom Selleck” dans Magnum P.I. et le gangster “Johnny” dans Mon pauvre petit ange 2 “.

As-tu entendu La voix de Gohan meurt, Luis Alfonso Mendoza

La mort de Curiel s’ajoute au meurtre de l’acteur de doublage Luis Alfonso Mendoza, qui a donné la voix à la version adulte de “Gohan” dans Dragon Ball Z, qui s’est produit il y a exactement 30 jours.

