Au revoir à l’inconfort! Apprenez à éliminer les brûlures d’estomac avec le thé au gingembre

Éteignez le feu dans votre estomac! rapidement et naturellement, avec du thé au gingembre.

23 février 2020

Les brûlures d’estomac sont quelque chose de très commun que nous avons tous souffert dans la vie, mais c’est une expérience très désagréable et désespérée, nous vous avons donc apporté cet article où nous vous apprendrons un moyen naturel et simple d’éliminer cet inconfort.

Il convient de mentionner qu’il existe d’innombrables recettes pour éliminer l’acidité, mais celle que nous montrerons ci-dessous est idéale pour les personnes qui souffrent de reflux ou qui ont tendance à souffrir d’acidité périodiquement.

Thé au gingembre pour éliminer l’acidité

Le thé au gingembre contient une bonne quantité d’antioxydants et d’autres substances qui aident à soulager l’inflammation et la lourdeur de l’estomac, ainsi qu’à réduire les contractions du système digestif, ce qui finit par réduire la sensation de brûlure dans l’estomac.

Ingrédients

2 tasses d’eau

2 cm de racine de gingembre coupée en petites tranches

préparation

Dans une casserole, placez l’eau avec le gingembre et faites bouillir pendant trois à cinq minutes, puis éteignez et laissez reposer à température ambiante, puis retirez les morceaux de gingembre et devez une tasse de thé 20 minutes avant chaque repas.

