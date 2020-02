Au revoir aux magnifiques champs de lucioles: ils sont en danger d’extinction

Cette triste nouvelle publiée par l’Université de Tufts nous a laissé très consterné, et c’est qu’après une étude menée par des chercheurs de l’université, en collaboration avec l’Union internationale pour la conservation de la nature, il a été déclaré que les lucioles ont une grande possibilité de tomber en danger d’extinction.

Certaines des principales causes de disparition de cette espèce sont les pesticides et la lumière artificielle. On pense que les pesticides mettent progressivement fin aux habitats des lucioles et autres insectes pollinisateurs tels que les abeilles. Si ces espaces étaient terminés, l’espèce commencerait à mourir jusqu’à ce qu’ils disparaissent complètement.

Un autre facteur important à l’origine de ce changement de lucioles est la quantité de lumière artificielle que nous utilisons sur la planète. La lumière contribue beaucoup plus que les pesticides à la détérioration de l’espèce. Selon Avalon Owens, l’un des chercheurs, les réverbères modifient le rythme de vie des insectes, affectant leurs processus d’accouplement et de reproduction.

“Les lucioles sont particulièrement vulnérables à la pollution lumineuse, plus que peut-être tout autre groupe d’insectes.” – a commenté le scientifique Dave Goulson.

On pense que la planète Terre émet environ 23% de la lumière qu’elle recevrait du Soleil, ce qui affecte la faune qui a besoin d’obscurité. Face à ce problème, plusieurs espèces ont été affectées et la diversité des insectes a considérablement diminué. Certains scientifiques ont appelé ces changements “Apocalypse silencieuse”.

Pour aider à sauver ces espèces, il est important de construire plus d’espaces verts, de parcs ou de plantes à la maison qui servent de source de nourriture pour les insectes. Alors si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à faire et respecter ces espaces pour les aider.

