Au revoir Carlos: la Colombie pleure la mort du premier médecin décédé de COVID-19

La police et ses collègues lui ont rendu hommage

Son nom était Carlos Nieto, il avait 33 ans, et il est décédé après avoir combattu 14 jours contre le coronavirus à cause de complications de la pneumonie.

Le 28 mars, Nieto a été admis à l’hôpital après avoir eu des symptômes liés à COVID-19, car il faisait partie du personnel en charge des patients atteints du virus, une analyse a été effectuée immédiatement.

Deux jours après son admission, le médecin a été testé positif pour le coronavirus, l’un de ses fils est en quarantaine à la maison. il était également infecté.

Nieto a été hospitalisé à la Colombia University Clinic, le même endroit où il a travaillé et Il est le premier médecin du pays à être victime du coronavirus.

«Une personne combattante, intelligente et solidaire. Passionné par son travail », c’est ainsi que ses collègues le décrivent.

Après l’annonce de sa mort, la police, les médecins et les infirmières sont descendus dans les rues pour dire au revoir quitter la clinique dans une caravane funéraire qui a emmené Nieto au crématorium.

Sur place, seuls ses parents pouvaient être présents. Il n’y a eu aucun enterrement pour les mesures de sécurité dans ces cas. Le médecin a laissé ses enfants Nicolás et Samantha, respectivement âgés de 1 et 3 ans, et sa femme Paola.

Cette histoire va se répéter partout dans le monde si nous ignorons le seul bouclier que nous avons contre le virus: Restez à la maison. Partagez cette triste nouvelle pour rendre hommage à ce héros.