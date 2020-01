Audi Super Bowl Commercial avec Maisie Williams, Michael Douglas enseigne le théâtre et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, regardez la publicité Audi réalisée pour le Super Bowl avec Jeu des trônes étoile Maisie Williams chanter le coup Congelé chanson “Let It Go.” De plus, Gemmes non coupées étoile Adam Sandler s’assoit pour un Q & A sur sa carrière et sa vie, et Michael Douglas essaie de vous apprendre tout ce qu’il peut sur le jeu en quatre minutes environ.

Tout d’abord, Audi met la star de Game of Thrones Maisie Williams dans leur nouveau e-tron Sportback pour sauver à nouveau le monde, cette fois en réduisant notre dépendance aux combustibles fossiles. Elle se promène dans la voiture en chantant “Let It Go” de Frozen et le reste des stars de la ville se joignant à elle pour faire le tour. Malheureusement, il n’y a pas de camée d’Idina Menzel.

Ensuite, pour les tests vidéo de la série vidéo de W Magazine, Adam Sandler s’est assis pour répondre à des questions sur sa vie et sa carrière. Comment lui et sa femme gèrent-ils les scènes où il doit être intime avec une autre femme? Quand a-t-il eu son vrai premier baiser? Quelles affiches avait-il sur ses murs quand il était enfant? Obtenez les réponses à toutes ces questions et plus encore dans la vidéo ci-dessus.

Enfin, Michael Douglas agit depuis plus de 50 ans, donc si vous avez besoin de conseils sur la façon de le faire, ce n’est pas une mauvaise ressource. Heureusement, Netflix a obtenu une partie de son temps depuis qu’il joue dans leur série The Kominsky Method. Malheureusement, ils ne l’ont eu que pendant environ quatre minutes. Mais vous devez prendre ce que vous pouvez obtenir pendant que vous l’obtenez.

Articles sympas du Web: