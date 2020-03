Audrey et Jeremy Roloff font des «marches de prière» pour aider à lutter contre la panique du coronavirus

Personne n’aurait pu imaginer que le nouveau coronavirus (COVID-19) aurait un impact aussi important qu’il le fait actuellement. Partout dans le monde, les gens pratiquent l’isolement social et l’auto-quarantaine à mesure que le virus se propage. Et les célébrités, ainsi que les stars de la télé-réalité, partagent également leurs nouvelles réalités alors que le virus se propage à travers les États-Unis.

La nouvelle saison de Little People, Big World devrait être diffusée le 31 mars 2020. Bien que Jeremy et Audrey Roloff ne soient plus en vedette dans la série, les fans les suivent toujours via Instagram et leur podcast Behind the Scenes. Et ils publient également comment ils traitent le virus. Il semble que Jeremy et Audrey recherchent des conseils via la religion pour leurs prochaines étapes. Voici ce qu’Audrey a publié sur les «marches de prière» pendant ces moments difficiles.

Audrey et Jeremy Roloff sont extrêmement religieux

Jeremy Roloff et Audrey Roloff célèbrent leur nouveau livre, «A Love Letter Life» | Tibrina Hobson / .

Matt et Amy Roloff ont mentionné la religion en passant de temps en temps, mais ils n’en ont pas fait un aspect énorme du LPBW. Cependant, Audrey et Jeremy suivent des directives chrétiennes strictes. Les deux ont décidé d’aller de l’avant avec un mariage d’alliance, et ils ont même commencé un blog intitulé Beating 50 Percent qui détaille toutes les façons dont ils maintiennent leur mariage fort sans penser au divorce comme une option.

Alors qu’Audrey et Jeremy sont bien intentionnés, ils frottent souvent les fans dans le mauvais sens avec leurs publications religieuses. Audrey a une fois partagé son voyage de noces, et elle a tout écrit sur la façon dont elle a récité ses vœux de mariage avec Jeremy tout en devenant intime.

“L’acte de devenir physiquement et verbalement un (en même temps), découle d’un océan d’intimité que je ne peux pas tenter de décrire”, a expliqué Audrey.

Non seulement cela, mais Audrey et Jeremy ont également partagé des opinions controversées concernant les stéréotypes de genre et les sentiments de mariage anti-même sexe que les fans n’aimaient pas.

Audrey semble bien gérer la distanciation sociale au milieu de la peur des coronavirus

Malgré toute la haine qu’Audrey et Jeremy reçoivent, ils ont encore beaucoup de followers. Et Audrey est formidable de publier tous les événements de sa vie de famille sur Instagram pour que le monde les voie. Alors que les fans connaissent bien la fille aînée du couple, Ember, Audrey a récemment donné naissance à un fils, Bode. Et elle continue d’afficher les difficultés et les succès associés à sa deuxième expérience post-partum.

Il semble que la distance sociale fonctionne bien pour Audrey jusqu’à présent. Audrey et Jeremy ne semblent pas vivre dans une zone densément peuplée, et ils profitent souvent de beaucoup de temps à l’extérieur avec leurs petits. Et depuis qu’Audrey a été confrontée à des infections et complications récurrentes après la naissance de Bode, elle semble apprécier ce moment de temps d’arrêt.

«Juste un tas de homebodys. Voilà à quoi ressemblent nos jours ces derniers temps. Des pyjamas, des petits pains en désordre, des câlins au coin du feu », Audrey a légendé sa publication Instagram d’elle et de ses deux enfants.

“Nous aussi! Sérieusement, j’aime ça d’une manière bizarre », a commenté un abonné.

À cela, Audrey a répondu: «pareil».

Audrey et Jeremy partent pour des «marches de prière»

Nous avons fait des promenades de prière ces derniers jours depuis que le temps en Oregon est si beau. Cela a été une évasion rafraîchissante de la maison.J’ai posté cela dans mes histoires hier, mais je voulais le partager à nouveau ici et vous exhorter à prier ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour vos amis qui sont dans le domaine médical, immunodéprimés et âgés . ⁣⁣⁣ ⁣ ⁣⁣ Priez pour les dirigeants de votre pays, vos écoles et vos églises. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour vos amis propriétaires de petites entreprises, sans emploi ou en difficulté financière. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour la protection de votre famille, de votre maison et de vos amis. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour le discernement au milieu de toutes les décisions auxquelles vous êtes / serez confronté. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour avoir l’opportunité d’être les mains et les pieds de Jésus. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour que vous sachiez comment vous pouvez aider ceux qui vous entourent et dont j’ai besoin. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour votre esprit et votre cœur pendant que vous consommez et le barrage sans fin d’informations. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez avant de publier sur les réseaux sociaux. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez pour avoir l’occasion de partager l’espérance de l’Évangile. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Priez-en plus que vous n’en parlez, lisez-le et faites-le défiler. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ N’arrête pas de prier. ⁣ «Si mon peuple qui est appelé par mon nom s’humilie, prie et cherche mon visage et se détourne de ses voies méchantes, alors j’entendrai du ciel et je pardonnerai leur péché et guérissent leur pays. »⁣⁣ 2 Chroniques 7:14

Audrey a publié une photo de Jeremy et Ember le 16 mars et elle a expliqué comment ils se débrouillaient tous avec le coronavirus.

«Nous avons fait des promenades de prière ces derniers jours depuis que le temps en Oregon est si beau. Ce fut une évasion rafraîchissante de la maison », a écrit Audrey. «J’ai posté cela dans mes histoires hier, mais je voulais le partager à nouveau ici et vous exhorter à prier.»

Audrey a ensuite ajouté pour qui elle prie. “Priez pour vos amis qui sont dans le domaine médical, immunodéprimés et âgés”, a-t-elle écrit. «Priez pour vos amis propriétaires de petites entreprises, sans emploi ou en difficulté financière. “Priez pour la protection de votre famille, de votre maison et de vos amis.” … N’arrêtez pas de prier. “

Ses partisans ont noté qu’ils priaient aussi. Nous sommes intéressés de voir comment Audrey, Jeremy et le reste des Roloff continuent de s’en sortir.

