Augmentation des cas de COVID-19 au Mexique

Toluca.- Avec une coupure à ce samedi 28 mars 2020, l’État du Mexique enregistre 73 cas positifs au COVID-19, qui sont toujours liés aux importations, rapporte le secrétaire à la Santé de l’entité.

Il détaille que sur ce total, 51 sont en isolement à domicile pour avoir présenté des symptômes bénins et 22 reçoivent des soins dans les hôpitaux; de même, il compte à ce jour six décharges sanitaires et un décès, ce dernier, d’un habitant de Mexico.

L’agence note que 281 cas négatifs ont été signalés et 127 suspects attendent des résultats.

Dérivé de la Journée nationale de la distance saine et de l’appel à rester à la maison, le secrétaire à la Santé de l’État du Mexique, Gabriel O’Shea Cuevas, exhorte les Mexicains à mener des activités à la maison qui renforcent l’union familiale, en plus de privilégier mesures d’hygiène de base.

Le fonctionnaire rappelle qu’en cas de besoin d’attention ou de conseils liés au COVID-19 ou à des dépressions nerveuses, dans l’État du Mexique, la ligne 800900 3200 a été mise à la disposition du public, qui dispense des soins 24h / 24, 365 jours par an. .

De même, il indique qu’il est essentiel de ne consulter que des sources fiables d’informations telles que les réseaux sociaux des secrétaires d’État et fédéraux de la santé, ainsi que d’éviter de partager des documents susceptibles de générer de la confusion ou de la peur.