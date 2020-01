Augmentez rapidement votre masse musculaire avec ces smoothies maison puissants et délicieux!

Êtes-vous super mince et avez-vous du mal à prendre du poids? Découvrez ces shakes puissants pour augmenter votre masse musculaire, vous surprendrez tout le monde avec votre changement physique impressionnant!

27 janvier 2020

La première chose que vous devez faire est de transformer la graisse en muscle à l’aide d’exercices puissants, combinés à ces shakes, vous aurez certainement un corps voluptueux. Pour cela, vous devrez consommer plus d’aliments dans vos repas qui contiennent une grande quantité de protéines.

Les boissons protéinées maison en plus d’être super riches, de bon goût sont également très efficaces si vous les prenez régulièrement. Découvrez-les!

Femme et homme exerçant

Smoothie aux bananes

La banane ou la banane est l’un des fruits les plus riches et les plus puissants qui vous aideront à développer votre masse musculaire plus rapidement, vous pouvez consommer ce smoothie après avoir fait vos exercices de routine.

Ingrédients

2 bananes

Un demi-litre de lait

Trois cuillères à soupe de flocons d’avoine

5 blancs cuits et 2 jaunes

Smoothie à la banane pour augmenter la masse musculaire

préparation

Mélanger tous les ingrédients mentionnés jusqu’à ce que tout soit parfaitement mélangé. Et prêt! Vous pouvez boire cette boisson puissante avec de la glace ou du froid pour vous rafraîchir après vous être entraîné dur.

Smoothie à l’avoine

La farine d’avoine ne peut certainement pas manquer dans votre nourriture, vous pouvez la consommer pour réduire ou augmenter la masse musculaire. Avec ce super smoothie vous prendrez du poids très rapidement, il vous suffit de le boire avant vos exercices.

Ingrédients

Un demi-litre de lait

60 gr de flocons d’avoine

15 gr de germe de blé

Protéine de soja

Une cuillère à café de miel (au goût)

Flocons d’avoine pour augmenter la masse musculaire

préparation

Comme le shake précédent, mélangez bien tous les ingrédients mentionnés jusqu’à ce que la texture du shake soit à votre goût. Vous verrez comment en un mois votre masse musculaire augmentera!