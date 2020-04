Aujourd’hui, c’est #DiaDelItacate, les restaurateurs créent une application d’urgence

L’urgence sanitaire due à pandémie de coronavirus Cela a affecté l’économie de Mexico, l’un des secteurs les plus importants est l’industrie de la restauration, ils ont donc organisé avec #DiaDelItacate pour promouvoir la vente de nourriture à la maison.

AUJOURD’HUI 1er. AVRIL EST LE # DíaDelItacate #ComeCDMX #QuedateEnCasa pic.twitter.com/NFO9AKIB58

– Sabor Es Polanco (@SaborEsPolanco) 1 avril 2020

Mexico est la capitale touristique, culturelle et gastronomique de l’Amérique latine, elle occupe la 4ème place mondiale parmi les villes où elle se mange mieux et avec une plus grande variété de plats.

À Mexico, plus de 950 000 familles dépendent du travail dans le secteur de la restauration et pour leur apporter un soutien, #DiaDeIitacate est mis en œuvre aujourd’hui, mercredi 1er avril, pour promouvoir la vente de plats à emporter et de livraisons à domicile dans plusieurs de vos restaurants. favoris.

Cette idée naît dans le cadre de #ComeCDMX, où SECTUR CDMX, en coordination avec les restaurateurs, plus d’une centaine de médias de la presse, de la radio, des réseaux sociaux et de Sabor es Polanco, ont uni leurs efforts pour atténuer ce coup économique dérivé de l’urgence sanitaire que nous vivons.

Pour cela, une appli a été créée où plus d’un millier d’établissements qui proposent leur nourriture apparaissent, toujours en suivant toutes les directives établies par les autorités sanitaires.

Nous savons que vous, les gourmands, soutiendrez l’industrie gastronomique aujourd’hui, le 1er avril; Rejoignez et commandez votre nourriture, profitez des promotions et des prix spéciaux que les restaurants parviennent à essayer leurs délicieux menus.

Ensemble, nous pouvons faire la différence!

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: #MiBarrioMeRespalda proposé par Diego Luna

Il convient de noter qu’il s’agit d’une initiative à but non lucratif.

Téléchargez l’application avec la liste des restaurants qui proposent des plats à emporter ou à domicile:

https://comecdmx.glideapp.io/

npq

Le message Aujourd’hui est #DiaDelItacate, les restaurateurs créent une application d’urgence apparue en premier sur Siete24.