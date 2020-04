Aujourd’hui est la Journée internationale du sport pour le développement et La Paz

Mexico,- L’Organisation des Nations Unies (ONU) a proclamé le 6 avril 2013, Journée internationale du sport pour le développement et la paix, dans le but de sensibiliser à l’intérêt que les enfants et les jeunes suscitent une partie de ce changement par l’activité physique et le sport.

Cela pourrait vous intéresser Bayer Munich revient à l’entraînement

Cette date a été choisie en commémoration des premiers Jeux olympiques de l’ère moderne, qui se sont déroulés à Athènes, en Grèce, en 1896.

La CONADE, engagée auprès des sportifs, célèbre ce 6 avril la “Journée Internationale du Sport pour le Développement et la Paix” 🕊️ proclamée par @ONU_en ⛹🏾‍🤺🚴🏻‍🚣🏽‍🏋‍🤾‍🏊‍. pic.twitter.com/dnXZNXnya3

– CONADE (@CONADE) 6 avril 2020

Le sport est un élément important pour créer un environnement où règnent la tolérance, la solidarité, la coopération, l’inclusion et la santé, car sa pratique valorise des valeurs telles que: le travail d’équipe, le respect de l’adversaire, le respect des règles , justice et coexistence.

Pour ces raisons, l’ONU, à travers son Bureau du sport pour le développement et la paix, a décidé de consacrer une journée au sport.

Le sport a le pouvoir de changer le monde et a historiquement joué un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous forme de compétitions, d’activité physique ou même de jeux.

C’est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable.

HLG

Vous ne pouvez pas manquer la mère de Guardiola décède pour Covid-19

Seven24.mx