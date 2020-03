Aujourd’hui est le jour de la purge et la panique d’Internet

L’une des franchises d’horreur les plus emblématiques de ces derniers temps sera bientôt de retour, comme le cinquième opus de La purge L’univers sera avec nous le 10 juillet 2020. Au moins, ce devrait être le cas si la pandémie de coronavirus est éliminée d’ici là.

Après le succès de The First Purge et, bien sûr, la série télévisée éponyme sur les États-Unis, l’intérêt pour la propriété est toujours élevé et avec les quatre précédents films qui rapportent 465 millions de dollars dans le monde, il est clair que les choses n’aboutiront pas fin de sitôt. Après tout, étant donné que les films se déroulent dans un monde qui se nettoie du crime en permettant chaque année des vacances sans loi de 12 heures, il n’est pas difficile de trouver de nouvelles histoires à raconter qui continuent de troubler et d’exciter le public.

Bien sûr, comme les fans du premier film le savent, le générique d’ouverture a vu une séquence de sécurité qui nous montrait des clips de Purge Day et l’un d’eux était daté du 21 mars 2020. The Purge est sorti en 2013, mais maintenant, ici, nous sont, à cette date exacte, et compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le monde en ce moment, les gens sont un peu effrayés qu’aujourd’hui soit en effet le jour de la purge.

Si je vois que quelqu’un est un masque. Je cours dans la direction opposée aujourd’hui. # Purge2020 #PurgeDay

– Chris Brown (@chriscbrown) 21 mars 2020

Joyeux #PurgeDay 💀☠️🔫🗡💣 #ThePurge # Purge2020 pic.twitter.com/KYLfX4es30

– !! 𝕒𝕝𝕍𝕀𝕟 !! (@ its_that_1_guy) 21 mars 2020

Aujourd’hui à 18 h, heure de l’Est, c’est la toute première #Purge de la franchise de films. # Purge2020 #PurgeDay #CoronavirusPandemic #CoronavirusOutbreak #ThePurge

– David Vazquez (@Davidinbacliff) 21 mars 2020

Honnêtement, nous avons vu Day After Tomorrow prédire nos temps de fin avant Contagion et The Purge, mais nous voici https://t.co/Q9L1RZe72w

– Shea Corrigan (@sheacorrigan) 21 mars 2020

Aujourd’hui est le jour de la purge. Nous sommes baisés https://t.co/QrpMbmiM5b

– 🦇𝔊𝔢𝔯𝔞𝔯𝔡𝔬 𝔖𝔠𝔬𝔲𝔯𝔤𝔢🥀 (@Deathbyfuego) 21 mars 2020

Heureux #PurgeDay, j’espère que tout le monde relâchera la bête!

– Bradley Townley (@TapoutTeazy) 21 mars 2020

Cela me fait juste peur que ce verrouillage se produise très probablement le même jour que la première purge. Comme vraiment? L’univers n’aurait pas pu fonctionner autrement autrement? 🙃

– G (@gabriellerossot) 21 mars 2020

Aujourd’hui est le jour où la purge est censée avoir lieu. 32120

Bénis les nouveaux pères fondateurs…

– Marcus Bagwell (@Provoked_Panda) 21 mars 2020

Ce soir c’est le soir!

Joyeux #PurgeDay, tout le monde.

Rappelez-vous juste tout le bon #ThePurge fait… pic.twitter.com/QkZIlU926K

– Dimanche du cinéma culte (@CultCinemaSun) 21 mars 2020

Joyeux #purgeday 21/03/2020. La première purge commence…

– Queens World (@latinawitchxox) 21 mars 2020

Ce n’est pas un hasard ce que demain est…. 🇺🇸🔪 #PurgeDay https://t.co/eL3Lyep2EE

– Justin L. Tribble (@Chub_Nation) 20 mars 2020

Assez de ces bêtises… Purgeons #thepurge #purgeday #nmpurgeshootout @ Downtown Albuquerque https://t.co/VHHAzGAmGp

– Dawn Vermillion (@ 1VermillionVln) 18 mars 2020

Aujourd’hui est le jour de la purge. Rouler avec cette houe toute la journée pic.twitter.com/PvBsXnrIfd

– Tremaine (DJ Amnesia 🔊🎧) (@iHeartAmnesia) 21 mars 2020

alors la californie est en lock-out le 21/03/2020… et si je vous montrais CECI. pic.twitter.com/Z28VZzjrLO

– ً (@homoseokjin) 20 mars 2020

Joyeux #PurgeDay, tout le monde!

N’oubliez pas tout le bon #ThePurge! pic.twitter.com/lDWMdCOBrI

– OPWchris (@OPWchris) 21 mars 2020

Bien sûr, ce n’est pas comme si tout ce que nous avons vu dans le film allait se produire aujourd’hui – du moins, nous espérons que ce ne sera pas le cas – mais les similitudes sont encore un peu étranges, avec la plupart des personnes en lock-out en ce moment dans leurs maisons, des tonnes d’entreprises ont fermé et les rues sont vides et calmes. Et en tant que tel, il est compréhensible que Twitter s’amuse avec le tout.

Mais revenons à la série elle-même, et nous ne savons pas trop sur La purge 5 pour le moment, mais étant donné le palmarès impressionnant de la série jusqu’à présent, nous sommes certainement ravis de voir ce que les producteurs ont préparé. Espérons juste que cela ne sera pas retardé.