De nombreux visages connus, issus du monde politique et de la télévision, ont déclaré ces derniers jours qu’ils avaient été testés positifs pour les coronavirus. L’un d’eux était Kike Mateu, l’un des collaborateurs les plus reconnus de «El Chiringuito de Jugones», qui Il a été infecté mercredi 19 février dernier à Milan, où il couvrait le match de Ligue des champions qui a fait face à Valence avec Atalanta.

Cela fait plusieurs jours et avec ses mauvais moments. Ce n’était pas facile mais vous avez pris soin de moi à @GVAclinic comme si vous étiez ma famille. Je ne vous remercierai jamais assez. Mais le soleil se lève toujours. Il est temps, des larmes d’émotion entrent, pour enfin dire au revoir. Pour toujours. pic.twitter.com/UfUq07VGbt

– Kike Mateu ?????????????????????????????????????? (@kike_mateu) 22 mars 2020

Après 25 jours souffrant de la maladie et isolé à l’Hôpital Clinique Universitaire de Valence, le journaliste a donné la bonne nouvelle de son rétablissement via Twitter avec un message très original, faisant une analogie avec les narrations des matchs de football: “Coronavirus. Jour 25. Deuxième partie de l’extension. Minute 116 ‘de la finale. Le médecin entre dans ma chambre, me regarde et tire. Mark Iniesta. J’ai donné le deuxième point négatif. Le match est terminé. Je rentre à la maison. Folie. Nous sommes champions. “

Ce négatif dans les tests COVID-19 intervient trois jours seulement après son premier négatif, qu’il a déjà célébré avec une grande joie avec ses followers sur les réseaux sociaux. Cette deuxième fois, Mateu a également montré son bonheur et a profité de l’occasion pour envoyer un message d’encouragement à tous ceux qui souffrent de la maladie: “Aujourd’hui je le célèbre, demain toi et bientôt, tout le monde”.

Le journaliste a également tenu à remercier les professionnels de l’Hôpital Clinique Universitaire de Valence pour leur travail: “Ça fait de nombreux jours et avec ses mauvais moments. Ça n’a pas été facile mais tu as pris soin de moi comme si tu étais ma famille. Je ne pourrai jamais te remercier assez.” Mateu a reconnu avoir quitté le centre médical “avec des larmes d’émotion” et a rappelé à ses partisans que “le soleil se lève toujours”.

«El Chiringito» revient

Du récit officiel de «El Chiringuito de Jugones», ils ont voulu faire écho à la bonne nouvelle et ont montré leur bonheur en apprenant le rétablissement de leur partenaire, qui a été l’un des premiers touchés de la Communauté de Valence: «Et ce que nous Nous sommes heureux pour vous! Félicitations, mon ami! ” Maintenant que Mateu est récupéré, la question se pose de savoir s’il rejoindra ‘El Chiringuito’ qui, après deux semaines d’arrêt dû à la pandémie, reprend ses émissions à partir du lundi 23 mars, avec ses collaborateurs travaillant à domicile.

