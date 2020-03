Aujourd’hui, la super lune la plus grande et la plus brillante. Ce sera la super lune des “vers”

Si vous êtes un amoureux de la lune, nous avons de bonnes nouvelles. Ce 9 mars, vous pouvez vivre la super lune des vers; un spectacle que vous aimerez certainement.

La super lune apparaîtra pleine pendant trois jours du dimanche au mercredi, selon la NASA.

Les super lunes se produisent lorsque la Lune se trouve à moins de 90% du périgée, ou lorsque son approche la plus proche de la Terre en orbite. La Lune apparaîtra plus brillante et plus grande dans le ciel nocturne et, espérons-le, les nuages ​​et le mauvais temps ne couvriront pas la vue. – CNN

En conséquence, il semble plus grand et jusqu’à 30% plus lumineux que d’habitude, surtout lorsqu’il commence à s’élever au-dessus de l’horizon. Sa dénomination comme «ver»Fait référence au premier lune plein de mars par rapport au dégel printanier dans l’hémisphère nord qui libère vers au sol

Partagez avec tous vos amis et groupes pour que personne ne manque ce beau cadeau de la nature.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: