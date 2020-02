Aujourd’hui marque onze ans depuis le dernier retour de la franchise du vendredi 13

C’est en octobre 2017 que nous avons officiellement dépassé le record précédent pour la plus longue période de temps entre vendredi 13 films, qui s’étaient longtemps déroulés pendant les 8 ans, 8 mois, 2 semaines entre Jason Goes to Hell et Jason X. Et aujourd’hui, jeudi 13 février 2020, marque exactement onze ans depuis la dernière fois que Jason a été vu sur grand écran .

Oui, c’est aujourd’hui le onzième anniversaire du remake du vendredi 13, qui a ramené Jason dans les salles pour la première fois depuis Freddy contre Jason le 13 février 2009.

Même si je pense personnellement que le remake du vendredi 13 est un sacré bon film du vendredi 13, j’ai du mal à célébrer cet anniversaire. Surtout, je suis vraiment triste.

En parlant d’anniversaires, le vendredi 13, la franchise dans son ensemble célèbre son 40e anniversaire en mai prochain, et il est fou de penser que c’était une fois une franchise qui sortait un nouveau film chaque année. Entre 1980 et 1989, un énorme 8 Vendredi 13 films ont été rapidement écrits, tournés et sortis, faisant rapidement de Jason une nouvelle icône de l’horreur.

Et pourtant, nous y sommes, onze ans depuis la dernière tuerie de Jason et la franchise ne montre aucun signe de vie. Comme la plupart des fans le savent, la franchise est actuellement morte dans l’eau grâce à une bataille juridique désordonnée entre Sean Cunningham et Victor Miller, l’écrivain du film original, qui a déchiré les droits en deux et a épelé le destin de Crazy Ralph une fois mis en garde.

Il va sans dire que de nouveaux films ne peuvent pas et ne seront pas réalisés tant que tout n’aura pas été compris. Et les problèmes juridiques ont également touché tout, des jeux vidéo aux jouets.

Il est intéressant de noter qu’aujourd’hui marque le onzième anniversaire du remake du vendredi 13, car aujourd’hui est également un grand jour pour la franchise d’une manière complètement différente. Pour faire court, la Second Circuit Court of Appeals a été chargée de décider si Victor Miller conserve la propriété du scénario du film original (en 2018, un juge de première instance avait décidé que les droits américains reviennent à Miller après toutes ces années en vertu de la loi sur le droit d’auteur. droit de résiliation) ou si ces droits reviendront à Sean Cunningham / Horror Inc., et les plaidoiries ont en fait eu lieu plus tôt dans la journée. Au moment d’écrire cet article, nous attendons que l’audio des arguments d’aujourd’hui soit rendu public, l’avocat du divertissement Larry Zerner promettant une ventilation sur Twitter.

Peu importe ce que décide le deuxième circuit, il semble assez clair qu’il reste encore un très long chemin à parcourir. Jason sera de retour, nous pouvons en être sûrs, mais pour l’instant il est toujours enchaîné au fond de Crystal Lake. Combien d’années vont encore s’écouler avant qu’il ne refasse surface? Est-ce que treize numéros porte-bonheur de Jason sont ici? Ce serait plutôt approprié, n’est-ce pas?

Peu importe quand il arrivera, le prochain film sera le treizième de la franchise.