Aujourd'hui The Witcher a fait sa première sur Netflix avec une sombre première saison

Cette série est sortie le 20 décembre, ce qui pourrait être "Game of Thrones" de Netflix, qui parle d'une sorcière cazamonstruos avec Henry Cavill, qui était Superman dans le passé.

Il est basé sur la célèbre saga littéraire de l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Ces chapitres présenteront un monde sombre dans lequel habitent de sombres créatures.

Nous vous racontons un peu comment ce nouveau pari Netflix commence pour être la nouvelle série de fiction du moment. Juste pour commencer le chapitre et sans spoilers, nous pouvons mentionner que l'atmosphère sera très sombre, les plans ont une palette de couleurs très pâles et grises avec un silence qui fait que le monde semble être un endroit plein de maux.

Dans ce premier chapitre, nous pouvons rencontrer pour la première fois le protagoniste, qui lutte déjà contre le mal dans une scène d'action formidable contre une créature très grotesque, si vous aimez la science-fiction, les épées et les combats, vous êtes totalement susceptible d'apprécier Beaucoup de cette nouvelle série.

Dans cette nouvelle proposition, l'acteur Henry Cavill jouera le rôle de Geralt de Rivia, où nous vivrons des moments pleins de terreur, rappelez-vous que son éditeur s'est concentré sur cela, car il a commenté: "Je crois vraiment que nous prenons la série plus vers l'horreur. Nous sortons le fantasme, en suivant cette ligne mais dans un sens plus terrifiant. "

Dans le monde de "The Continent", les humains, les elfes, les sorciers, les gnomes et les monstres se battent pour survivre et prospérer, et où le bien et le mal ne sont pas facilement identifiés.

Ce n'est qu'en commençant le chapitre que nous pouvons sauver que les chansons utilisées, les couleurs, les images et le monde désolé lui donnent une touche spectaculaire, nous vous recommandons donc de voir ce grand pari et de commenter ce que vous avez pensé sur les réseaux sociaux.