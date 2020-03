Aussi bon ou aussi mauvais que jamais

‘Elite’ donne toujours ce qu’on attend de lui. Non, je ne demande pas de réflexions complexes ou d’avant-garde visuelle, Je cherche juste du divertissement et du pur mamarrachismo. Vous ne devriez pas demander plus, c’est ce que c’est. Chacun a son moment et c’est idéal pour faire un marathon intensif et amusant avec une histoire qui mêle adolescents, amour, sexe, drogues, rivalités et un mystère qui structure toute la saison. Et la troisième saison, qui sortira sur Netflix ce 13 mars, donne exactement cela. C’est aussi bon ou aussi mauvais que les précédents, selon votre intérêt pour le genre adolescent et si vous aimez aller à la limite avec plausibilité. Pour moi, c’est toujours une drogue.

Samuel, Guzmán, Rebeca et Valerio dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

FormulaTV a eu accès aux deux premiers chapitres pour vous donner les clés de cette clôture du cycle. Une saison qui commence fidèlement à son essence, avec les mêmes astuces qui ont déjà été utilisées précédemment. Mais il freine avec deux épisodes purement introductifs, qui rompent avec la frénésie à laquelle nous étions habitués dès la première minute. Après avoir assisté à la mort de Marina (María Pedraza) et découvert que Polo (Álvaro Rico) est le meurtrier, les protagonistes subissent les conséquences de ce qui s’est passé, conduisant à une saison plus sombre, émotionnelle, dure et plus intime.

La mort de Polo

La mort de Polo dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Lorsque tout a semblé commencer à se résoudre, une tournure des événements fait que tout vacille à Las Encinas. Polo retourne à l’école, créant des tensions entre ses camarades de classe et déclenchant une nouvelle tragédie: sa propre mort. «Elite» il reprend sa structure narrative habituelle pour nous faire avancer depuis le début, à travers son flashforward récurrent, que Polo a été tué et que tout le monde pourrait être à blâmer.

Un mystère qui sous-tend l’arc de l’intrigue de la troisième saison, qui est toujours un macguffin pour raconter le reste des histoires, des problèmes, des inimitiés et des relations qui sont générés autour. Et ne nous leurrons pas, c’est ce qui est vraiment intéressant. Comme dans d’autres fictions comme «Big Little Lies» ou «Desperate Housewives», le mystère n’est qu’une ressource narrative, mais la chicha est dans le reste. Sans parler de l’enquête surréaliste menée par l’inspecteur (Ainhoa ​​Santamaría), qui n’a toujours rien enterré.

Au-delà du flashforward, les élèves de Las Encinas affrontent leurs derniers mois à l’école, une étape dans laquelle ils devront prendre des décisions qui peuvent changer leur avenir pour toujours. Carla (Ester Expósito) est forcée de trahir ses amis afin de protéger sa famille. Tout en prenant du recul avec Samuel (Itzan Escamilla), elle rencontre Yeray (Sergio Momo), un ancien élève qui revient chercher la rédemption et qui servira à rendre l’intimidation visible. Mais ce n’est pas le seul ajout. Malick (Leïti Sène) est une étudiante musulmane qui promet de jouer dans un puissant triangle amoureux avec Nadia (Mina El Hammani) et Guzmán (Miguel Bernardeau). Bien que, comme cela se produit habituellement dans «Elite», rien n’est comme il semble.

La ressource de la maladie

Ce ne sera pas une saison facile pour les fans d’Omander. Après leur douce relation dans le premier et les hauts et les bas dans le second, le couple va vivre sa situation la plus difficile. Ander (Arón Piper) doit non seulement supporter la pression d’être le seul à pouvoir accuser Polo, il découvre également qu’il souffre une maladie grave. Une intrigue quelque peu galvaudée qui a été utilisée comme une ressource dramatique dans d’innombrables séries, mais qui est toujours efficace pour nous de supprimer le clínex.

Les riches pleurent aussi

Lu et Valerio s’embrassent dans la saison 3 de Netflix ‘Elite’

Mais les drames mis à part, nous voici venus profiter de la salsa qui nous donne chaque saison. L’un des points forts de cette session, qui promet de grands moments, est le changement de vie des frères Lu (Danna Paola) et Valerio (Jorge López). Lorsque son père découvre leur relation incestueuse, il coupe le robinet de l’argent. Et voir des superficiels riches et inutiles sans leur carte a toujours son charme. Une situation qui emmènera Valerio, avec Rebeca (Claudia Salas), dans un endroit nuageux et compliqué dans les prochains chapitres.

Bien que nous n’ayons pu voir qu’un petit apéritif, «Elite» va nous donner ce que nous demandons. Les fêtes ne manquent pas sans justification nécessaire ou les séquences de sexe enflammées, qui sont déjà la marque de fabrique de la maison. Et évidemment, nous avons les phrases de ces personnages qui se transforment à nouveau en viande de mème. La série Zeta Audiovisuel continue d’offrir ce cocktail frivole et amusant qui mélange thriller, mystère, drame et comédie, être totalement conscient de ce qu’il est et s’en tenir à lui. Ce sera le dénouement de l’histoire qui a commencé avec le meurtre de Marina et qui vit maintenant un cycle de clôture avec la graduation des protagonistes. Bien sûr, tout semble indiquer qu’il y aura une nouvelle génération d’étudiants à Las Encinas désireux de combattre le crime avec amour et sexe. J’espère qu’ils font mieux que le deuxième gang de l’école Azcona dans ‘Companions’ …

