Austin Drive-In Theatre présente un short SXSW après annulation – / Film

le Festival South by Southwest a été l’un des premiers grands festivals de cinéma et de technologie à être durement touché par la pandémie de coronavirus (COVID-19), la ville d’Austin annulant l’événement entièrement par prudence. Mais l’annulation, qui est intervenue une semaine seulement avant que le festival d’Austin ne se déroule du 13 au 22 mars, a laissé les cinéastes se bousculer pour trouver un endroit pour présenter leurs films. Les cinéastes indépendants, et en particulier les cinéastes de courts métrages, étaient encore plus en perte sans accès à des ressources qui leur permettraient une plus large diffusion. Mais un cinéma local à Austin est intervenu pour sauver les courts métrages de leur destin.

La crise des coronavirus a touché toutes les entreprises, des restaurants, des bars à Hollywood lui-même – les principaux studios ont fermé leurs productions et les chaînes de cinémas ont dû fermer leurs magasins jusqu’à ce que la pandémie fasse son chemin. Mais la seule entreprise qui a connu une résurgence inattendue est le théâtre de ciné-parc, qui jusqu’à présent risquait de disparaître. Mais comme nous l’avons signalé, les cinémas avec chauffeur sont de plus en plus fréquentés car le public est impatient de sortir de la maison tout en maintenant une distance sociale dans l’intimité de leur voiture. Un cinéma au volant à Austin, au Texas, utilise cette augmentation des affaires pour redonner aux cinéastes indépendants dont les courts métrages ont été laissés sans domicile après l’annulation de SXSW.

Dans une histoire d’Ars Technica, le Blue Starlite Blue Starlite Mini Urban Drive-In, un drive-in ouvert toute l’année à Austin, organise une série de projections qui présentent les courts métrages qui devaient être présentés en première au SXSW 2020. Le des projections, baptisées «SXSocial Distance: une nuit de courts métrages», se tiendraient sur quatre soirées et permettraient aux cinéastes de présenter leurs courts métrages à un public plus large.

“Ils ont le plus de mal à attirer l’attention, et ce festival et la notoriété de cette première auraient été énormes pour eux”, a déclaré le fondateur de Blue Starlite, Josh Frank, à Ars Technica. «Ils ont donc réalisé qu’il pouvait être récupéré: ils pouvaient toujours montrer leurs films à Austin et faire quelque chose qui méritait d’être publié. Peut-être qu’ils n’ont pas pu se montrer au SXSW, mais un drive-in a offert ses écrans. “

Plus de 100 courts métrages devaient faire leurs débuts à SXSW avant son annulation plus tôt ce mois-ci, dont beaucoup de nouveaux cinéastes. Alors que le festival a toujours récompensé les films en compétition virtuellement, mettant en avant les films acclamés qui n’ont pas été présentés en première, les courts métrages obtiennent souvent le – enfin – court métrage car beaucoup ne les recherchent pas activement.

Donc, si vous êtes à Austin et que vous voulez voir les courts métrages qui n’ont jamais été présentés en première à SXSW, rendez-vous à Blue Starlite, qui propose également des projections de films comme Ferris Bueller, The Princess Bride et Once Upon a Time à Hollywood. Consultez la page Facebook du théâtre pour sa programmation.

Articles sympas du Web: