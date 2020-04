Auteurs-compositeurs-interprètes et rappeurs ont joué dans Infusion Fest, festival féministe en ligne

Presse latine

Journal La Jornada

Lundi 6 avril 2020, p. a12

Des auteurs-compositeurs-interprètes et des rappeurs de cinq pays ont joué hier dans la première édition du festival de musique féministe Infusión Fest.

Utilisant les réseaux sociaux comme une scène, des artistes du Guatemala, du Mexique, du Chili, des États-Unis et d’Espagne se sont lancés dans un week-end riche en sons, inclusion, rythme et talent.

L’affiche présentait les noms de la Guatémaltèque Rebeca Lane; l’Américain Audry Funk; le Mexicain Masta Quba, Marie V et Luna Negra; les Espagnols Maio, Elektra Insogna, Santa Salut, Lúa Sua, La Jose, Bittah et Songs of Nobody, entre autres.

Suivant la tendance des festivals en ligne ces derniers jours en raison de la propagation du nouveau coronavirus Covid-19, chaque artiste a fait des émissions à partir de ses comptes Instagram personnels.

Créée par les groupes Akelarre et Songs of no one, l’initiative est née il y a longtemps.

Lúa ajoute qu’en plus de la musique des femmes auteurs-compositeurs-interprètes, des rythmes tels que le hip hop et le rap féministe peuvent être entendus; fusion flamenco, musique d’auteur, reggae néo soul rap et musique électronique.

De même, le festival cherche à unir les voix dans un message féministe pour poursuivre la lutte pour l’espace des femmes dans la société, a-t-elle souligné.

Nous voyons toujours que les festivals de musique sont dominés par les hommes en ce qui concerne la participation des femmes ou que les femmes n’apparaissent que comme chanteuses, résultat de la société patriarcale. Il est important de créer des espaces musicaux féministes, a déclaré la chanteuse madrilène.

