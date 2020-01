Autre! Regardez la chanson Karol G dédiée à Anuel AA “sa réaction a été controversée”

Karol G est très amoureux d’Anuel AA

30 janvier 2020

La chanteuse Karol G est sans aucun doute une artiste qui malgré son peu de temps en tant que chanteuse s’est fait connaître et a traversé de nombreuses frontières, donc tout le monde la connaît aujourd’hui.

Depuis qu’elle est la petite amie de la chanteuse Anuel AA, tout dans sa vie a changé parce qu’aujourd’hui ce sont des tendances dans les réseaux sociaux et tout ce qu’elle fait et cesse de faire est une nouvelle.

Récemment, nous avons regardé une vidéo qui a sans aucun doute laissé tout le monde entre leurs mains, alors que la chanteuse Karol G a dédié un nouveau thème à son petit ami Anuel, son amour est évidemment grand.

La chanson dit: «Si un jour tu pars de chez toi (de chez toi) je t’emmène à la NASA, ouais, je demande une fusée et je vais tout droit pour toi et si je n’y suis pas et que quelque chose t’arrive, souviens-toi que tout dans la vie changer et quoi qu’il arrive, je vous promets de ne pas “

«Tu me manques, je me sens bien pour toi et même si j’essayais, je ne pourrais pas sans toi, tout mon bonheur est grâce à toi et si je meurs, je reviendrais pour toi…. Cela a laissé ses fans amoureux.

.