Aux États-Unis, les vitesses de téléchargement sur PlayStation ralentissent – .

Les vitesses de téléchargement sur PlayStation ont été ralenties et retardées en Europe afin de réduire la pression sur les fournisseurs de services au milieu de la pandémie de coronavirus.

Sony a annoncé cette semaine que ces ralentissements se produiraient également aux États-Unis.

YouTube, Netflix, Amazon et d’autres ont réduit la qualité de leurs flux vidéo.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

L’une des conséquences imprévues d’une pandémie mondiale au 21e siècle est que tout le monde va soudainement travailler à la maison, mettant à rude épreuve les fournisseurs de services Internet qui n’ont jamais prévu une telle catastrophe. Afin de soulager une partie de cette pression, de nombreux services, y compris YouTube, Netflix et Amazon, ont réduit la qualité de leurs flux vidéo par défaut. Sony a également rejoint le groupe plus tôt cette semaine en ralentissant et en retardant les téléchargements de jeux sur PlayStation en Europe, et maintenant les mêmes mesures arrivent aux États-Unis.

“Jouer à des jeux vidéo permet aux joueurs du monde entier de se connecter avec leurs amis et leur famille et de profiter des divertissements indispensables en ces temps incertains”, a déclaré le président-directeur général de SIE, Jim Ryan, dans un article de blog plus tôt cette semaine. «Sony Interactive Entertainment travaille avec des fournisseurs de services Internet en Europe pour gérer le trafic de téléchargement afin de préserver l’accès à l’ensemble de la communauté Internet.»

Dans une mise à jour de ce blog, Ryan a annoncé que les États-Unis connaîtront un ralentissement similaire à l’avenir:

MISE À JOUR: À partir d’aujourd’hui, nous prendrons des mesures similaires aux États-Unis et nous continuerons de prendre les mesures appropriées pour faire notre part afin d’assurer la stabilité d’Internet alors que cette situation sans précédent continue d’évoluer. Nous sommes reconnaissants du rôle que nous jouons pour aider à créer un sentiment de communauté et de divertissement en ces temps très difficiles. Merci encore pour votre soutien, votre patience et pour avoir fait partie de la communauté PlayStation. Veuillez rester à la maison et rester en sécurité.

Tout le monde doit faire des sacrifices alors que le nouveau coronavirus continue de se propager, et certains sont plus importants que d’autres. Ne pas pouvoir télécharger des jeux à pleine vitesse, en particulier lorsque vous êtes coincé à la maison pendant des semaines sans rien d’autre à faire, n’est pas idéal, mais si cela signifie que quelqu’un d’autre peut faire son travail et rester employé, ce n’est pas un choix difficile pour la plupart d’entre nous. Mais le choix est désormais fait pour nous.

Cela dit, il sera intéressant de voir l’effet sur les prochaines versions du jeu. Par exemple, Final Fantasy VII Remake devrait être lancé le 10 avril, mais à condition qu’il n’y ait pas de remède miraculeux découvert dans les deux prochaines semaines, un énorme pourcentage de personnes qui achèteront le jeu le feront numériquement. Si FF7 Remake est aussi important que cette fuite le suggère, cela prendra quelques jours aux gens pour télécharger le jeu complet. La patience est une vertue.

Source de l’image: Joby Sessions / Future Publishing / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.