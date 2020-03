Aux États-Unis, plus de 40 000 écrans de cinéma sont éteints par le Covid-19

Ap

Journal La Jornada

Mercredi 18 mars 2020, p. 6

New York. Des cinémas ont fermé leurs portes aux États-Unis en raison de la pandémie de coronavirus, fermant presque tous les plus de 40 000 écrans en un acte sans précédent.

Les plus grandes chaînes avaient essayé de rester ouvertes même si Hollywood avait reporté leurs plans de sortie à venir et que les normes de distanciation sociale avaient réduit la capacité recommandée des cinémas. Cependant, après que le président Donald Trump a exhorté lundi à éviter les réunions de plus de 10 personnes, AMC Theatres, la principale chaîne de cinéma du pays, a déclaré mardi que ses salles seraient fermées complètement.

AMC a noté que les dernières directives rendaient le fonctionnement des salles essentiellement impossible. Il a ajouté qu’il fermerait tous ceux aux États-Unis pendant au moins six à 12 semaines. Regal, la deuxième chaîne en importance, a déclaré lundi que ses théâtres resteront fermés jusqu’à nouvel ordre.

En raison de la fermeture immédiate des cinémas, certains studios ont pris des mesures extraordinaires pour apporter leurs sorties à venir ou récentes aux foyers via des plateformes vidéo numériques.

Universal Pictures a annoncé lundi qu’il mettra ses versions actuelles et à venir en location à la demande, étant le premier grand studio à briser la fenêtre traditionnelle des théâtres de 90 jours.

L’étude a indiqué qu’elle placera des cassettes qui sont sur les théâtres, comme The Invisible Man, The Hunt et Emma, ​​à partir de vendredi. Il a également assuré que Trolls World Tour, l’une des sorties les plus attendues pour avril, arriverait simultanément dans les cinémas et les services à la demande. La location de 48 heures coûtera 19,99 $.

Mesure appliquée progressivement

La plupart des cinémas en Europe ont déjà fermé, tout comme la Chine, l’Inde et d’autres pays. La mesure en Amérique du Nord a été appliquée progressivement. Dimanche, les maires de New York et de Los Angeles ont ordonné la fermeture des cinémas et des théâtres. Les gouvernements du Massachusetts et de la province canadienne du Québec ont également fermé leurs chambres.

Le week-end dernier, les ventes de billets de cinéma ont chuté à leur plus bas niveau depuis au moins 20 ans aux États-Unis et au Canada. Selon Comscore, il n’y avait pas eu de week-end plus ennuyeux dans les salles de cinéma depuis septembre 2000.

La décision d’Universal pourrait être considérée comme un tournant pour Hollywood ou comme une anomalie due à des circonstances extrêmes. À quelques exceptions près, les grands studios ont pris en charge la fenêtre d’exclusivité de 90 jours même lorsque des services numériques comme Netflix et Amazon l’ont contestée. Aux studios, le box-office reste le principal générateur de profits. La semaine dernière, la Motion Picture Association of America a déclaré que le box-office mondial avait totalisé 42,2 milliards de dollars l’année dernière.

Aux États-Unis, la National Association of Cinema Owners, le groupe professionnel qui représente les exploitants de films, a refusé de commenter.

NBCUniversal prépare son propre service de streaming, Peacock, mais son lancement est à peine prévu pour le 15 juillet. Dimanche, The Walt Disney Co.a sorti Frozen 2 sur son service de streaming, Disney Plus, bien que ce film ait déjà terminé la fenêtre de 90 jours sur grand écran.

Pourtant, les prochaines sorties les plus importantes d’Hollywood ne sont pas sur le chemin du retour, elles ont été reportées jusqu’à la réouverture des cinémas. A Quiet Place Part II (A Place in Silence: Part II) de Paramount Pictures, qui devait sortir ce vendredi, a été retiré du calendrier. Mulan de Disney et le film de James Bond No Time to Die ont été reportés. Universal a reporté le dernier opus de la série Fast & Furious, F9, de fin mai à avril de l’année prochaine.

Le studio indépendant A24 a annoncé lundi qu’il allait relancer la première vache acclamée par la critique, qui avait une sortie limitée le 6 mars, car elle a été affectée par la fermeture des cinémas.

