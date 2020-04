Aux examens finaux? – Seven24

Ces derniers jours, nous avons vu comment le journal télévisé TV Azteca, “Faits”, un appel est lancé pour ne pas croire El Otro López, dans la note mentionnant que les chiffres dévoilés par ces informations ne sont pas vrais et incluent une vidéo du très morenoite gouverneur de Baja California, Javier Bonilla où il nie l’autre López, qui en lui-même avait déjà une faible crédibilité pour quoi la pression du public a dû reconnaître le facteur Sentinelle déjà célèbre, où tout à coup c’était aussi simple que de dire: “multipliez les nombres par 8 et ainsi de suite”, bien que Certains mathématiciens et chercheurs néolibéraux sont là-bas en disant que ce facteur n’est pas 8, il est plutôt un peu supérieur à 30, une petite différence.

On ne comprend pas pourquoi le grand ami de Mi Viejito Lindo, qui a bénéficié de divers contrats avec ses entreprises, que sa banque, Banco Azteca, est le bénéficiaire de recevoir et de distribuer l’argent des programmes sociaux du 4T, lui doit une fortune la SAT sans être un homme d’affaires corrompu, qui doit être souligné comme le sont les autres, qui a placé Esteban Moctezuma à sa droite, au ministère de l’Éducation publique, où il a supprimé la charge financière de l’espace musical de la Fundación Azteca, et bien d’autres choses, l’Autre Lopez irait par dessus bord.

Sur les réseaux sociaux bénis, Plusieurs versions de celui-ci circulent, ce qui prépare en cas de problème, le païen de tout est l’Autre Lopez, qui si c’était un message de M. Salinas Pliego pour permettre à ses entreprises de rester ouvertes, entre autres. La vérité est que nous, simples membres du Pueblo Bueno, pour le moment nous ne devons pas nous inquiéter, il suffit d’être attentif à savoir si un jour pas trop éloigné il se trouve que l’Autre Lopez nous a tous trompés et c’est un lavage de main triomphant de Mon mignon vieil homme.

Ce qui est frappant, c’est que quelques jours auparavant, My Pretty Little Old a accusé Eugenio Derbez, Thalía et Javier «El Chicharito» Hernández, d’avoir conspiré contre lui, d’être payé par des intérêts obscurs pour attaquer le glorieux 4T et de Nous n’avons que cette attaque: “Mon ami Javier Alatorre s’est trompé, je pense que c’était une attitude mal pensée, parce que Javier est une bonne personne, je pense qu’il a fait une erreur, comme nous faisons tous des erreurs”,

Et s’il ne comprend plus ce à quoi il se réfère, c’est quand il a ajouté: “il a aussi fait usage de sa liberté, chacun peut s’exprimer, il ne doit en aucun cas y avoir, lynchage politique par quelqu’un qui ne partage pas notre point de vue“, Lorsqu’il a récemment apporté un sac de boxe à Ciro Gómez Leyva en particulier et qu’il n’y a pas de matinée qui ne passe pas un peu de temps, même si c’est le cas, à attaquer la Réforme et d’autres médias néolibéraux, instruments des adversaires pour le discréditer par de purs mensonges.

Comme nous le voyons, nous sommes tous libres de dire ce que nous pensons, mais de préférence nous devons être amis de Mon mignon vieil homme pour que ne tombez pas dans la critique du matin.

• «Encore un an pour que cela change complètement», AMLO 01/11/19. Quel frisson en seulement 192 jours le Mexique en sera un autre.

